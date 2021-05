Aïd el Fitr: les messages de Alpha Condé, Cellou Dalein et Damaro Camara…

CONAKRY-A l'instar de leurs coreligionnaires, les fidèles musulmans guinéens, célèbrent ce jeudi 13 mai 2021, la fête de l'Aïd el Fitr, qui marque la fin du mois de Ramadan. A la veille de cette fête, Alpha Condé, le président de la République, son principal opposant Cellou Dalein Diallo, le président de l'Assemblée Nationale, Amadou Damaro Camara, ont dressé un message à leurs compatriotes.

Renforcer la cohésion nationale

Dans son message, le Chef de l'Etat, a invité les guinéens à mettre à profit cette fête du Ramadan pour renforcer la cohésion nationale.

"Je souhaite à toutes et à tous une très bonne fête de l'Aïd el Fitr. Qu'Allah dans Sa grandeur et Sa miséricorde infinie accepte notre jeûne, exauce nos prières, fortifie notre foi et protège notre pays. Mettons à profit cette fête du Ramadan pour renforcer la cohésion nationale, indispensable au mieux-être de tous les Guinéens!", a lancé le Président Alpha Condé.

Une Guinée unie où règnent la justice, la solidarité et la paix

Son principal opposant, dans son message, a prié Allah, au terme de ce mois de pénitence, de favoriser l’avènement d’une Guinée unie où règnent la justice, la solidarité et la paix.

"Puisse Allah, au terme de ce mois de pénitence, favoriser l’avènement d’une Guinée unie où règnent la justice, la solidarité et la paix. À tous les fidèles musulmans de Guinée et du monde, je souhaite une excellente fête d’Aid El Fitr. Qu’Allah le Clément, le Miséricordieux, pardonne nos péchés, accepte notre jeûne et exauce nos prières", a souhaité le leader de l'Union des Forces Démocratiques de Guinée.

Que Dieu protège notre beau pays la Guinée

Le président de l'Assemblée Nationale se dit convaincu que chacun aura mis à profit ce mois saint pour prier en faveur de l'unité et de la prospérité en Guinée

"Ainsi arrivé l'Aïd al-Fitr ce jeudi 13 mai. (…) Je suis convaincu que chacun de nous a mis à profit ce mois saint pour prier en faveur de l'unité et de la prospérité en Guinée. Que Dieu le tout puissant accepte nos prières et protège notre beau pays la Guinée. Je vous souhaite une bonne fête de Ramadan", a lancé l'Honorable Amadou Damaro Camara.

Africaguinee.com