Mohamed fausse compagnie à tout le monde !…

La nouvelle est terrible ! Elle est foudroyante et me laisse sans voix. Je ne sais par où commencer et que dire… Les mots me manquent. Ah, Bon Dieu ! Gloire à Toi ! Toi qui sors le mort du vivant et le vivant du mort. Gloire à Toi ! De part ta Volonté Mamadou Diallo dit Mohamed n’est plus. Tu rappelles Mohamed à Toi à la fleur de l’âge. C’est Ta Volonté ! Je crois en l’au-delà. Je crois en Ta Promesse infaillible pour les bienheureux dans Ton Paradis. A donc je te prie Très Miséricordieux, Tout Miséricordieux, Créateur des cieux et de la terre, d’absoudre tous les péchés de Mohamed et de l’accepter dans Ton Paradis. Fais lui miséricorde à cause du Prophète Muhammad, la fine fleur choisie.

Fais le à cause de tous Tes messagers et prophètes. Ça ne te coûtera absolument rien de le faire ! Fais que Mohamed ne regrette pas ce bas monde. Et donne la force à son père, à sa mère, à sa jeune épouse, à ses deux enfants, à tous ses parents, à tous ses amis, et à tous ceux qui l’ont connu et apprécié de pouvoir supporter cette douloureuse épreuve. Renforce notre foi. Dieu ! Tu nous as crée faibles. La perte de Mohamed ébranle… Il était à la fleur de l’âge, plein de force et de vie. Et brusquement, de part Ta Décision, Mohamed fausse compagnie à tout monde !... Et dès potron-minet de ce mardi onze mai deux mille vingt-et-un, il va au ciel.

« Ô Allah, Mamadou Diallo dit Mohamed, fils de Diallo Souleymane, est sous Ta protection et à l’abri de Ton voisinage. Préserve-le donc de la fitna de la tombe et du châtiment de l’enfer. Ô Toi digne de loyauté et de raison, pardonne-lui et accorde-lui Ta miséricorde car c’est Toi le Pardonneur, le Très Miséricordieux. »

Amine Ya Rabbi Al Alamine !

A M. Diallo Souleymane, à son épouse, à tous les membres de leur famille, au groupe de presse Le Lynx-LA LANCE et Lynx FM, aux confrères de la place, je présente mes condoléances les plus émues et les plus tristes.

Benn Pepito