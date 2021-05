INTEGRA : l’agriculture au cœur de l’intégration durable des jeunes...

Le programme d’appui à l’intégration socio-économique des jeunes (INTEGRA), financé par l’Union européenne, mise sur le renforcement des compétences agricoles et sur l’amélioration des chaines de valeur pour favoriser l’intégration durable des jeunes, notamment dans les zones rurales. Avec l’appui du programme et grâce aux nouvelles compétences acquises lors des formations, de nombreux agro-entrepreneurs ont pu développer leur productivité et leur compétitivité et ainsi créer des emplois durables dans leur région.

En leur proposant un accompagnement dans l’élaboration de leur projet agricole et en renforçant leurs capacités, le programme INTEGRA permet de professionnaliser et d’élargir la production agricole, d'améliorer la qualité de la production, de la transformation et de la commercialisation. Ces compétences innovantes et la modernisation des approches enseignée par INTEGRA, permettent aux agriculteurs de tirer un meilleur profit de leur récolte, d’éviter les gaspillages et de proposer leurs produits sur les marchés nationaux et internationaux.

En développant la capacité des agriculteurs, on augmente le nombre d’offres d’emplois dans les régions rurales.

« Le programme INTEGRA m’a permis de comprendre que les opportunités dans le domaine de l’agroalimentaire étaient nombreuses et m’a poussée à vivre pleinement mon rêve. Grâce à un parcours personnalisé, j’ai su me dépasser, sortir des sentiers battus et lancer officiellement mon entreprise qui commercialise aujourd’hui des produits d’excellente qualité et qui sont très prisés par les consommateurs guinéens. Mon rêve est enfin devenu réalité !» explique ainsi Diariou Sow.

Convaincue que l’agriculture est l’ultime solution menant vers le développement de son pays, elle a créé l’entreprise Diperfect Pouss à l’âge de 26 ans. Basée à Kindia, l’entreprise a démarré avec un demi-hectare de champs d’ananas et s’est rapidement diversifiée vers la culture de maïs. En constatant d’immenses pertes post-récolte, Diariou s’est lancée dans la transformation de céréales locales notamment le latchiri, couscous à base de maïs très prisé en Guinée et qui demeure un incontournable du patrimoine culinaire peulh.

En développant son activité, Diariou a créé douze emplois directs.

À travers le programme INTEGRA, Diariou a bénéficié d’un accompagnement technique par des experts permettant la structuration de son projet à travers une étude de marché approfondie, la formalisation de son entreprise et la mise en place de techniques de production et de transformation de ses produits agricoles. Le fond d’amorçage mis à la disposition de son entreprise a permis l’achat d’équipements, d’emballages et de matières premières pour moderniser et accroître sa production.

Accompagnée également par un expert en marketing, Diariou a bénéficié d’un renforcement de capacités en techniques commerciales et d’une digitalisation de son activité permettant ainsi d’élargir son portefeuille clientèle, et d’intégrer des circuits de distribution favorables à l’amélioration des performances de son entreprise. Ses produits d’une qualité remarquable sont distribués dans les plus grands supermarchés de la Guinée ainsi que dans certaines épiceries.

Le programme INTEGRA se veut une contribution pour amorcer de nouvelles dynamiques dans le développement socio-économique en Guinée. Financé par l’Union européenne au titre du Fonds fiduciaire d’urgence de l’Union européenne pour l’Afrique, INTEGRA crée des opportunités pour la jeunesse guinéenne à travers la préparation à la vie professionnelle dans les établissements scolaires, la réalisation d’infrastructures économiques, la formation professionnelle, la création d’emplois durables et le développement de l’entrepreneuriat.

Ainsi, à travers ce programme, ce sont plus de 15 000 jeunes qui seront directement accompagnés pour mettre en œuvre cette nouvelle dynamique socio-économique par la création d’emplois et l’appui au développement de l’entrepreneuriat en Guinée.

