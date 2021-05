Guinée: "Il faut que force reste à la loi, que l’autorité de l’Etat soit respectée…"

CONAKRY-Le Ministre de la Sécurité et de la Protection civile, est une nouvelle fois revenu sur la décision du Gouvernement d'interdire les sirènes et les gyrophares par des personnes non habilitées. Pour Damantang Albert Camara, "force reste à la loi, et l’autorité de l’Etat doit être respectée"

"Depuis le 5 mai 2016, un décret a été pris qui légifère sur les personnes et les services habilités à utiliser des sirènes et des gyrophares. Il s’agit du président de la République, du président de l’Assemblée nationale, du ministre de la Défense nationale, du ministre de la Sécurité et de la protection civile, des Chefs d’Etat-major des armées, du haut commandement de la gendarmerie nationale, du Directeur de la police nationale, du Directeur général des Douanes, des ambulances, des véhicules de la police nationale, des véhicules de transport des détenus", a expliqué le ministre de la Sécurité.

Damantang Albert Camara, précise que ce décret a été rappelé par son prédécesseur, Alpha Ibrahima Keira, le 17 juin 2019. Il rappelle que lui-même avait fait un communiqué le 22 septembre 2020 rappelant les termes de ce décret qui a été ensuite complété le 25 décembre 2020 par une note circulaire des départements de la Défense et la Sécurité. Ladite note précisait :

"Il est ordonné aux unités de police routière et de la gendarmerie, de procéder automatiquement et immédiatement à la mise en fourrière de tout véhicule contrevenant aux dispositions du présent décret (le décret 5 mai 2016) et à l’audition sur PV du chauffeur et du propriétaire du véhicule (…) il en va de même de l’utilisation des motards, d’escorte ou du garde du corps appartenant aux unités des forces de défense et de sécurité sans autorisation officielle de leur département respectif selon les formes requises.

Tout agent de force de sécurité en train de servir d’escorte à quelque titre que ce soit avec qui ce soit, en dehors de l’autorisation formelle engageant sa hiérarchie se verra mis aux arrêts et sa hiérarchie sommée de rendre compte", a rappelé le ministre de la Sécurité, martelant qu'il faut que force reste à la Loi et que l'autorité de l'Etat soit respectée.

"Il faut que force reste à la loi, que l’autorité de l’Etat soit respectée. Une sirène et un gyrophare dans la circulation obligent les autres usagers de la route à se ranger et à laisser le passage. C’est une prérogative de la puissance publique, c’est l’autorité de l’Etat, c’est la puissance de la force publique. On ne peut pas s’amuser avec ça. Il faut que nos citoyens qui ont des responsabilités le comprennent. Si tu es en phase avec l’Etat, tu dois pouvoir respecter ce décret, celui qui pense que l’autorité de l’Etat n’a pas de sens peut continuer. Et dans ces conditions, il aura à faire à la loi. Ce n’est pas circonstanciel, ce n’est dirigé contre personne, c’est une règle qui prévaut dans tous les pays. Il n’y a pas de raison qu’elle ne prévale pas en Guinée. Nous demandons donc à l’ensemble des citoyens de respecter ce décret et aux responsables de la police, la gendarmerie et de l’armée de faire en sorte qu’ils ne soient pas pris à défaut par le comportement de leurs agents", a-t-il invité.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com