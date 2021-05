Congrès-Féguifoot : des soutiens de taille pour Kerfalla Camara "KPC"…

CONAKRY-Dans la course à la présidence de la Fédération guinéenne de football (FEGUIFOOT), prévue le 18 mai prochain, le candidat Kerfalla Camara KPC, vient d'obtenir des soutiens de taille.

Le patron du légendaire Hafia FC, qui s'est entretenu lundi 10 mai 2021, à sa résidence, avec les membres statutaires, a révélé qu'il a le soutien de l'ancien président de la Féguifoot Antonio Souaré et de Mathurin Bangoura, président de la ligue guinéenne de football.

"Il n'y a que 48 heures que ma candidature a été validée par la commission électorale. Mon programme a été élaboré il y a très longtemps, c'était une occasion de rencontrer les membres statutaires en vue de leur faire une grande présentation. Chacun d'eux a reçu une brochure, il y a tous les détails. Je crois que le programme est très bien perçu par les membres statutaires.

Il y a plus d'une semaine que Antonio, le général Mathurin et moi sommes retrouvés. A l'issue de cette rencontre, ils ont tous porté leur choix sur moi comme candidat. Donc, j'étais surpris d'entendre autre chose dehors… je suis encore le candidat de Antonio Souaré et de Mathurin qui s'est déjà auto-désigné directeur de campagne", a déclaré lundi le PDG du Groupe Guicoprès, dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux par notre confrère Hamza Bah.