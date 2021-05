Antonio à Africaguinee : "Comment les gendarmes ont débarqué chez moi..."

CONAKRY-Mamadou Antonio Souaré, l'ancien président la fédération guinéenne de football (Féguifoot) a brisé le silence. Le mécène du football guinéen dit avoir reçu une visite de gendarmes encagoulés venus à bord de plusieurs pickups.

Les hommes sont arrivés vers 22h. Joint ce soir par Africaguinee.com, l'homme d'affaire est revenu sur les circonstances de cette descente inopinée. Le patron du Horoya AC précise que le Haut Commandant de la gendarmerie, le Général Ibrahima Baldé qui lui a expliqué le motif. Exclusif!!!

"Tout à fait, ils ont débarqué chez moi à 22h, mais ils n'ont pas pu avoir accès. Ils sont répartis. On a revérifié à la source avec le Général Baldé. Ils étaient venus voir… les gendarmes et les policiers qui me gardaient pour les faire rentrer.

Mais tu ne peux pas faire ça pendant le week-end, en plus la nuit chez quelqu'un à 22H. Vous avez son numéro de téléphone, vous le connaissez, vous connaissez chez lui, il n'est pas un bandit, il est connu dans ce pays, mais tu ne peux pas envoyer sept pickups chez lui à 22h pour venir chercher des gardes. C'est de l'intimidation

Ce n'est plus à cause du football ça. Ils voulaient rentrer mais les enfants les ont bloqués… Tout le quartier était dans la rue. Ils sont venus avec sept pickups, armés jusqu'aux dents. C'est incroyable. Est-ce ça c'est pour le football ? (…) J'attends le matin pour voir. Ils ont pris les policiers qui étaient là. En cours de chemin, ils les ont laissés. C'est du n'importe quoi", a réagi le mécène.

A suivre…

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com