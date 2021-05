Drame à Tatakourou: Alpha Condé donne des instructions au Gouvernement…

CONAKRY-Le Gouvernement guinéen a réagi suite au drame survenu ce samedi 08 mai 21 dans le district de Tatakouro, à Siguiri en Haute Guinée. Dans un communiqué, le Gouvernement a exprimé son affliction et son regret par rapport à ces évènements douloureux, ayant coûté la vie à 15 personnes.

"Le Gouvernement a appris avec une profonde affliction et un immense regret les événements douloureux survenus dans la journée de ce samedi 08 mai à Tatakourou, dans la sous-préfecture de Doko, préfecture de siguiri, suite à un éboulement dans une exploitation minière semi-industrielle. De source sécuritaire, le bilan de cet accident dramatique fait état de 15 décès et des blessés", a réagi le Gouvernement à travers son Porte-parole Tibou Kamara.

Après avoir présenté ses condoléances aux familles éplorées, le Chef de l'Etat a donné des instructions au Gouvernement de mener des investigations en vue de déterminer les circonstances du drame.

"Monsieur le Président de la République, son Excellence, Professeur Alpha Condé, au nom du Gouvernement, du peuple de Guinée et en son nom personnel, présente ses condoléances les plus attristées aux familles éplorées et leurs proches, adresse ses vœux de prompt rétablissement aux blessés. Il a instruit le Gouvernement de mener toutes les investigations pour déterminer les circonstances et causes exactes du drame et d'en tirer toutes les conséquences", a mentionné le Ministre d’État Conseiller Spécial du Président Alpha Condé.

