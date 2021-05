L'hécatombe à Siguiri : Près de 20 morts dans une mine semi-industrielle...

SIGUIRI- C'est drame presque sans précédent ! Au moins quinze personnes ont perdu la vie dans un éboulement survenue dans une mine aurifère semi-industrielle dans la sous-préfecture de Doko, située à quelques 50 km de Siguiri.

Le drame s'est produit ce samedi 08 mai 2021 aux environs de 11 heures 30 à Tatakourou, un district relevant de la sous-préfecture de Doko. 15 morts, selon un bilan provisoire. La tragédie s'est produite dans une mine semi-industrielle alors que les orpailleurs se reposaient sous l'ombre.

"C'est dans la mine de Tatakourou que l'éboulement a eu lieu. La mine était très profonde, les camions descendent tour à tour et plus d'une vingtaine de pelleteuses y travaillent. A 11 heures, les orpailleurs se reposaient sous l'ombre car le soleil était très ardent. C'est ainsi que la terre est tombée sur eux. Sur place, il y a eu 15 morts. Informés, le préfet et ses généraux plus le maire et le sous-préfet se sont rendus sur les lieux. Les corps ont été regroupés pour les inhumer ensemble", a expliqué Sékou Biniou Simagan, conseiller communal, résident à Tatakourou.

Les victimes ont été inhumées ce samedi 8 mai 2021 à la tombée de la nuit à Tatakourou en présence des autorités sous-préfectorales et communales.

Depuis Siguiri, Diarra Sidibé

Pour Africaguinee.com