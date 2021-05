Guinée-Libération de détenus : Ce qu'en dit Cellou et le camp de Sano…

CONAKRY- L'opposition a réagi suite au non-lieu prononcé par la justice en faveur d'une quarantaine de détenus, arrêtés en marge des violences post-électorales d'octobre 2020. Si le Gouvernement vante la diligence et l'indépendance de la justice, ce n'est pas le cas chez Cellou Dalein Diallo et le camp d'Abdourahmane Sanoh.

"S’il faut se réjouir de la libération, ce 7 mai, de 30 citoyens injustement incarcérés depuis bientôt 6 mois, il faut en même temps craindre que cette décision ne soit une opération de communication visant à soutenir la campagne déclenchée par le gouvernement pour accréditer l’idée selon laquelle notre justice serait indépendante. Soyons vigilants car cette décision de non-lieu rendue aujourd’hui en faveur de ces 30 militants de l’opposition tout comme les verdicts qui seront prononcés contre les leaders de l’UFDG, de l’ANAD et du FNDC, sont des décisions dictées par Alpha CONDE", a réagi Cellou Dalein Diallo.

Lire aussi- Cas Chérif Bah et cie: Le Gouvernement fait deux annonces majeures...

Plus de quarante détenus, incarcérés depuis les violences d'octobre 2020, ont bénéficié d'un non-lieu puis libérés ce vendredi 07 mai, tandis qu'une cinquantaine d'autres ont été renvoyés devant la justice pour jugement. Pour le FNDC, -coalition citoyenne qui s'était farouchement opposée contre le troisième mandat-, ce sont des innocents qui avaient été arrêtés.

"En faisant état de personnes qui ont bénéficié d'un non-lieu, Alpha Condé veut faire croire à l'opinion nationale et internationale que les juges ont eu les mains libres dans l'instruction de ce dossier. Mais la réalité est toute autre. Les forces aux ordres du tyran Alpha Condé ont arrêté délibérément des citoyens contre lesquels il n'y avait aucune preuve de leur participation aux infractions qui leurs étaient reprochées. En faisant semblant d'instruire le dossier- un dossier vide au demeurant-, les juges finissent par les libérer comme pour démontrer qu’ils sont indépendants", a réagi le camp de Sano dans un communiqué parvenu à notre rédaction.

Le front anti troisième mandat soutient que ce dossier est téléguidé à partir des bureaux "du dictateur Alpha Condé".

"L'indépendance de la justice que l'on chante par-ci par-là n'est qu'une simple incantation car l'inféodation de l'appareil judiciaire pour servir la dictature d'Alpha Condé n'est plus à démontrer (…) En réalité, il y a des acteurs politiques et de la société civile qui étaient principalement visés. Dans cette affaire, la justice n'a jamais été et ne sera jamais indépendante. Elle agira toujours suivant les instructions du dictateur Alpha Condé qui, en cas de condamnation, pourrait user de son pouvoir gracieux dans le but d'apparaître comme un homme tolérant. Tout sauf tolérant, Alpha Condé est un égoïste sans cœur qui a ôté tant de vies pour assouvir sa soif de pouvoir", écrit le FNDC dans son communiqué.

A suivre…

Africaguinee.com