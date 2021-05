Elhadj Badrou : "Ce que je pense de l'interdiction du Qiyam Layl et du Laytoul qadr dans les mosquées…"

LABE-Le Grand Imam de Labé vient de s'exprimer sur la décision des autorités sanitaires et religieuses d'interdire la célébration de la nuit du destin et les prières nocturnes dans les mosquées, en République de Guinée. Interrogé ce samedi 8 mai 2021 par Africaguinee.com, Elhadj Mamadou Badrou Bah a donné son point de vue sur ces mesures qui ont provoqué des remous en Haute Guinée.

« La célébration des prières nocturnes (qiyam layli) les dix derniers jours du ramadan a été interdite dans les mosquées du pays. Nous implorons Allah le Tout-puissant, par sa grâce et miséricorde, de nous aider à éradiquer les causes de cette interdiction. Dans le mois de ramadan, les dix derniers jours sont les plus importants. Il a été révélé dans le coran qu'adorer Allah, dans la seule nuit de Laylatoul qadr correspond à 1000 mois d’adoration. On peut estimer cela à 83 ans et quelques mois. Le prophète Mohamed paix et salut sur lui, avait l’habitude de faire ces prières. Mais il les faisait à domicile avec sa famille. Les musulmans ne devaient pas faire de cela un problème jusqu’à ce que des gens se blessent et d’autres perdent la vie. Avec tout ce que nous voyons comme conséquences du coronavirus dans les autres pays comme l’Inde, cela ne devait pas pousser les fidèles à proférer des injures à l’égard d’un imam », a confié le Grand Imam de Labé.

En l'espace de trois jours, le Secrétaire Général des affaires religieuses a pris trois décisions qui ont été vivement critiquées. La dernière concerne l'interdiction de la célébration de la nuit du destin Laylatoul Qadr dans les mosquées. Selon l'imam de Labé, cette interdiction ne devrait pas indigner les fidèles.

« Nous avions l’habitude de célébrer la nuit du Laylatoul Qhadr dans les mosquées, mais cette année le secrétariat général des affaires religieuses nous a envoyé une circulaire. Ils ont dit que les fidèles n’ont qu’à faire la célébration de la nuit à domicile. On rend grâce à Allah, nous acceptons cela. Comme ils ont dit que c’est pour qu’on se protège et protéger les autres contre la pandémie, nous acceptons, ça ne nous fait pas beaucoup de soucis. Tout ce qu’on fait dans les mosquées pour adorer Dieu pendant cette nuit, peut se faire à domicile en gagnant la miséricorde divine. En plus ça permet de maîtriser la famille.

C’est Dieu seul qui sait pourquoi il nous a envoyé cette décision, nous savons que l’année dernière pendant tout le mois de ramadan, les lieux de culte étaient fermés. Cela nous avait beaucoup inquiétés et on avait peur que ça soit une malédiction de Dieu sur nous. Comme les bénéfices sont les mêmes, les fidèles n’ont qu'à le faire à la maison » a-t-il déclaré

Pour célébrer la nuit de Laylatoul Qadr dans les différentes familles, Elhadj Mamadou Badrou Bah donne des consignes aux fidèles musulmans afin de bénéficier du pardon de Dieu et avoir les récompenses de cette nuit du destin.

« Que ça soit dans la mosquée ou à domicile, le fidèle peut procéder à des prières, faire la lecture du Coran pour celui qui en est capable, faire des invocations, des zikr donner de l’aumône et faire des Douas (prières et bénédictions). Donc, nous savons que la recherche de la nuit du destin n’est pas interdite, mais il s’agit de le faire à la maison. Nous devons prier pour que Dieu éradique cette maladie, nous devons prier pour l'entente, l'union et la paix dans notre pays et pour qu’il améliore nos conditions de vie », recommande l'imam ratib de la grande mosquée de Labé.

Thierno Oumar Tounkara

Pour Africaguinee.com