Adama Barrow reconnaissant envers Alpha Condé : " il a toujours œuvré pour la paix et la stabilité"

CONAKRY-Adama Barrow, le président de la Gambie est "reconnaissant" vis-à-vis d'Alpha Condé, son homologue guinéen. Le dirigeant gambien a dépêché à Conakry, son ministre des affaires étrangères à Conakry. Ce vendredi 7 mai 2021, il a eu un tête-à-tête avec le Président Alpha Condé.

Cette visite avait un double objectif, a-t-on appris : Discuter du renforcement des relations bilatérales entre la Gambie et la Guinée, mais aussi remercier Alpha Condé pour sa forte implication dans la résolution de la crise gambienne en 2016.

"C'est une occasion pour moi au nom du Président Barrow de remercier le président Alpha Condé pour les actes qu'il a posé pour la Gambie. Je me rappelle, quand on a eu des problèmes de frontières avec nos voisins, c'était grâce à lui que les frontières ont été ouvertes. Tous les gambiens aussi savent le rôle que le Président Alpha Condé a joué pendant l'impasse politique en Gambie pour éviter un bain de sang. Il est intervenu en Gambie pour la paix et la stabilité", a déclaré Mamadou Tangara.

Alpha Condé a joué un rôle majeur dans la résolution de la crise politique née de la présidentielle de 2016 en Guinée. Le dirigeant guinéen avait réussi à convaincre Yahya Jammey de céder le Pouvoir alors que les troupes de la CEDEAO étaient aux portes de Banjul. Adama Barrow, venu au pouvoir après, ne l'a pas oublié.

"Nous venons ici saluer un homme d'État, un panafricaniste qui a toujours œuvré pour la paix et la stabilité dans la sous-région", a indiqué le Chef de la diplomatie gambienne.

Il y a une forte communauté de guinéens en Gambie et vice-versa. D'où selon Mamadou Tangara la nécessité de renforcer les relations bilatérales entre Conakry et Banjul.

"C'est aussi une occasion de rencontrer mon homologue et frère le ministre Kalif Kaba pour voir dans quelle mesure on peut redynamiser les relations entre nos deux pays. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une forte communauté guinéenne en Gambie qui vit en harmonie avec la population et ici en Guinée même il y a des gambiens qui vivent en paix. C'est une visite d'amitié. Je remercie le président Alpha Condé pour la chaleureuse hospitalité qu'il m'a accordée", a-t-il précisé.

Bah Boubacar Loudah

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 113