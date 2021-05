Tibou Kamara : "Si ça ne tenait qu'au Chef de l'Etat, aucun guinéen ne serait en exil ou en prison…"

CONAKRY-Le porte-parole du Gouvernement a livré un témoignage ! Selon Tibou Kamara, le Président Alpha Condé, -si ça ne tenait qu'à volonté-, "il n'y aurait ni de guinéens en exil, ni de guinéens en prison".

"Je le dis je l'assume parce que c'est la vérité : Le Chef de l'Etat, si ça ne tenait qu'à lui, il ne souhaite voir aucun guinéen en exil, et vous verrez dans les prochaines heures. Nous d'ailleurs et d'autres qui étions dans cette situation, nous ne le sommes plus. Le Chef de l'Etat, si ça ne tenait qu'à lui et à sa volonté propre, il n'y aurait ni de guinéens en exil, ni de guinéens en prison", a confié le conseiller personnel du Président Alpha Condé.

Des centaines de guinéens arrêtés dans le sillage des troubles enregistrés au lendemain de la présidentielle d'octobre 2020, sont en détention. Parmi eux, se trouvent plusieurs hauts dirigeants de l'opposition. Certains hauts responsables du FNDC, la coalition qui a dirigé la contestation contre le 3ème mandat, sont en exil.

Tibou Kamara n'exclut pas une clémence du Chef de l'Etat, lorsque la justice aura tranché. Ce, dit-il, pour créer les meilleures conditions de confiance entre les guinéens et aussi de cohabitation pacifique.

"Chaque fois, le Chef de l'Etat a pu user de sa clémence après les décisions de justice, il l'a fait. Parce que c'est un peu son histoire, lui-même étant passé par les épreuves de la vie. Et il sait combien de fois, quelqu'un peut souffrir d'une situation d'exil ou de détention. Je peux vous garantir, lorsque ce sera nécessaire, après que la justice se sera prononcée et que chacun soit situé plus ou moins situé sur son sort, comme il l'a fait pour les mineurs récemment, il n'hésitera pas de recourir à sa clémence habituelle et à user de son droit de grâce pour créer les meilleures conditions de confiance entre les guinéens et aussi de cohabitation pacifique", a-t-il promis.

A suivre…

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com