Ramadan : LafargeHolcim Guinée soulage les populations de plusieurs quartiers de Matoto et Dubréka

CONAKRY-Soucieuse du bien-être de la communauté au sein de laquelle elle évolue et fidèle à sa tradition, la Société LafargeHolcim Guinée (Ex-Ciments de Guinée), -spécialisée dans la fabrication des matériaux et des solutions de construction-, a offert une importante quantité de denrées alimentaires à cinq quartiers de la commune de Matoto et de la préfecture de Dubréka. La distribution de ces denrées a eu lieu ce mercredi 5 mai 2021.

Au total, ce sont 15 tonnes de riz et 12 tonnes de sucre que LafargeHolcim Guinée, a distribué aux populations des quartiers de Lansanaya, Bailobaya, Kalokhoya, Tanga et Ansoumanya. Ce don s’inscrit dans le cadre du programme ‘’urgence ramadan’’ initié par la Direction Générale de la Société LafargeHolcim. Le but est de venir en aide à la communauté pendant le mois de ramadan.

« Cette initiative fait partie d’un programme plus large de développement durable axé sur 5 piliers : La santé, l’éducation, l’emploi, les infrastructures et l’environnement. Quant au geste, il se situe dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie des populations vivant aux alentours de l’usine Ciment de Guinée. Il s’agit de 15 tonnes de riz et 12 tonnes de sucre qui ont été réparties entre les cinq quartiers que sont : Lansanayah, Bailobaya, Kalokhoya, Tanga et Ansoumanya. Ce geste constitue le troisième du programme urgence ramadan. C’est devenu une tradition pour LafargeHolcim Guinée dans le sens où nous effectuons ce don chaque année depuis trois ans. L'objectif est d'apporter notre soutien aux habitants de la zone, membres de notre communauté. C'est aussi une manière pour nous de leur témoigner de tout notre soutien en cette période difficile pour certaines familles vivant dans des conditions très précaires », a expliqué Mme Soumah Aminata Condé, responsable communication, relations publiques et développement durable de la société LafargeHolcim de Guinée.

En tant qu'entreprise citoyenne, Lafarge Holcim de Guinée accomplit également sa responsabilité sociale et environnementale. "Nous le faisons en impliquant les membres de la communauté pour améliorer leurs conditions de vie. C’est une activité qui est très appréciée par la communauté », a ajouté Mme Condé.

Cette œuvre humanitaire a été vivement saluée par les bénéficiaires. M. Kéleké Traoré chef de quartier de Kalokhoya, n'a pas manqué de remercier la société Lafarge pour son soutien. Selon lui, les riverains de l'Usine Ciment de Guinée tirent bénéfice de la cohabitation.

« Depuis la création de cette entreprise ici, nous bénéficions de leur soutien. L’impact positif de la société est visible partout dans nos quartiers. Au temps d’Ebola également, la société LafargeHolcim a énormément assisté la communauté que nous sommes. Et l’année dernière également, en plus du don alimentaire, la société nous a dotés des masques et de kits sanitaires dans le cadre de la lutte contre la pandémie au covid-19 qui sévit dans notre pays. C’est pourquoi leurs actions sont nombreuses en faveur de la communauté. Nous ne cesserons de les remercier pour tout et prions pour l’épanouissement de l’entreprise LafargeHolcim de Guinée » a déclaré, M. Kéleké Traoré chef de quartier de Kalokhoya.

A Kalokhoya tout comme à Tanga, Ansoumanya, Bailobaya et Lansanaya, responsables de quartiers et populations bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction vis-à-vis de ce geste humanitaire qui, selon eux, vient au moment opportun.

Il faut rappeler que Ciment de Guinée (Ex-Holcim) est la toute première entreprise de ciment en Guinée avant sa fusion en 2015 avec le Groupe Lafarge. Ce qui lui donne aujourd'hui le nom de LafargeHolcim, leader mondial dans la fabrication et la commercialisation des matériaux de construction.

Siddy Koundara Diallo

Pour Afriacuinee.com

Tel: (00224) 664-72-76-28