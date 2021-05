Guinée: la PCG SA adopte un nouvel organigramme et installe ses nouveaux chefs de Départements…

CONAKRY-La Pharmacie centrale de Guinée (PCG-SA), poursuit son élan de réforme en vue d'insuffler une nouvelle dynamique permettant de renforcer le système d’approvisionnement du pays en produits de santé. Ce jeudi 6 mai 21, la Direction Générale de la centrale d'Achat a dévoilé le nouvel organigramme de l’institution qui a été adopté et a procédé à l'installation des Chefs des différents Départements.

Cet élan de renouveau engagé au sein de l'Institution entre en droit ligne avec l'objectif que s'est fixé la Direction générale depuis juin 2020 dernier, date à laquelle la PCG a changé de statut pour devenir PCG-SA. Avec l'adoption du nouvel organigramme et l'installation de ces nouveaux responsables de Département, c'est un pas important qui vient d'être franchi dans l'atteinte des objectifs. Mieux, avec cette dynamique engagée, le but que s'est fixée la Direction Générale, consistant à rajeunir et féminiser la PCG SA est en bonne voie et le processus est devenu irréversible, serait-on tenté de dire.

Le recrutement de ces nouveaux chefs de départements a obéit à des règles strictes dans un élan rigoureux. Conduit par un cabinet de recrutement, le processus a été approuvé par le Conseil d'Administration de la PCG-SA.

« Depuis 10 ans, on aspirait le changement statutaire de la Pharmacie Centrale de Guinée. Il y a eu assez de combats et il y a eu beaucoup de choses. Ce changement a été effectif le 11 juin 2020. Depuis cette date, nous sommes dans ce processus. Aujourd’hui, c’est l’installation de l’organigramme supérieur de cette institution. Désormais, que chaque travailleur de la PCG SA sache, qui sont les premiers responsables et comment cette entité va fonctionner désormais », a lancé Dr Moussa Konaté, Directeur Général de la PCG-SA.

A l’occasion de cette cérémonie qui a mobilisé la quasi-totalité des responsables de la PCG SA, plusieurs chefs de départements et trois autres conseillers chargés des questions de logistiques pharmaceutique, des questions techniques et des relations avec les institutions ont été installés dans leurs différents postes, que sont :

Chef de Département commercial et Marketing,

Chef de département Gestion de produits à recouvrement de coût,

Chef de département produits des programmes et autres dons,

Chef de département Gestion de Patrimoine,

Chef de département système d'informatique, de planification et de suivi évaluation. Département assurance qualité,

Chef de Département juridique, éthique et conformité.

« C’est dans le cadre de la mise en œuvre du nouvel organigramme qu’un acte a été pris par le Directeur général le 11 janvier, instruisant le DGA et le DAF, pour conduire la réforme dans son volet recrutement. Suite à une consultation restreinte en date du 29 janvier 2021, un cabinet a été recruté pour nous assister dans le recrutement. La première phase consistait au recrutement du directeur des affaires financières, la deuxième la nomination de l’assistant de direction et les chefs de Département », a précisé le Directeur Général Adjoint de la PCG-SA, Labila Sagno.

Au nom des tous les chefs de Départements et Conseillers qui ont pris fonction, Diané Laye Karamoko Mohamed a pris l’engagement de travailler en harmonie avec les principes de cette institution afin de mener à bien leurs missions respectives.

« Nous nous engageons à travailler dans une PCG SA prospère et contribuer de toutes nos forces à l’accomplissement de sa mission qui est l’approvisionnement des fournitures de santé en produits de qualité à des coûts abordables et accessibles pour le bien-être de la population. Nous nous engageons à être des ambassadeurs de la PCG SA, et à cultiver la ponctualité, l’assiduité, la courtoisie, la tolérance, l’écoute emphatique, l’esprit d’équipe, l’intégrité, la discrétion, la discipline, la probité morale, la responsabilité et le respect des autres et celui du bien.

Pour nos différents départements, nous nous engageons à agir avec professionnalisme et esprit d’équipe à rendre un service de qualité et à créer des relations de confiance avec tous les collègues et usagers de la PCG, à travailler avec une seule ambition : l’atteinte des objectifs de la PCG SA. Pour notre environnement, nous nous engageons à contribuer à la création et au maintien d’un environnement de travail sain et sécurisé, à respecter les consignes de sécurité, de santé et d’hygiène au travail, à respecter et à prendre soin de nos matériels de travail, à partager avec nos collègues, toute information utile, à rapporter à la hiérarchie tout incident survenu au sein de l’entreprise, à cultiver l’esprit d’équipe et à la cohésion », a promis le chef du Département Gestion du Patrimoine.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 666 134 023