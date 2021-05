Bafoé: "Ne payez pas de l'argent à un policier, gendarme ou militaire dans un barrage…"

CONAKRY-Le Directeur Général de la Police, Général Ansoumane Camara alias "Baffoé" a élevé le ton, ce vendredi 7 mai 2021. L'officier de police s'est élevé contre l'érection des barrages clandestins et brandit des menaces de sanctions contre les policiers et autres agents indélicats qui arnaquent de pauvres citoyens dans les barrages.

"Il faut reconnaître les faits : il y a eu tellement de prolifération de barrages que chaque poste de police, chaque commissariat urbain, chaque commissariat central, à la sortie de son service, on met un barrage non conventionnel. C'est le constat de tous les citoyens qui a été répercuté auprès des autorités. Et l'ordre a été donné de réduire les barrages au nombre de 24. A partir de ce soir, c'est ce qui va être appliqué. Tout barrage au-delà des 24 conventionnels, est un barrage clandestin. Si policier part faire un barrage clandestin, si c'est fait devant un poste de police, commissariat urbain ou commissariat central, il saute. Parce que c'est de l'arnaque pure et simple", a martelé ce vendredi 7 mai 2021, le Directeur Général de la police, Général Ansoumane Camara.

En Guinée, les barrages filtrants étaient devenus des endroits de rackets par excellence de certains agents indélicats. Face à l'ampleur du phénomène, le président de la République a tapé du poing sur la table, demandant au Gouvernement de corriger cette situation.

Dans un communiqué conjoint pris jeudi soir, les Ministres Damantang Albert CAMARA et Dr Mohamed DIANE ont brandit des sanctions sévères contre les agents indélicat. Des sanctions pouvant aller jusqu'à la radiation des effectifs assorties de poursuites judiciaires.

"Même les 24 barrages conventionnels, ils sont mis pour le respect des mesures barrières : Pas question, qu'un gendarme, qu'un militaire prenne de l'argent avec des citoyens pour pouvoir passer. Je vous promets que des dispositions seront prises (…) le directeur régional de la ville de Conakry est responsable de tout ce qui va arriver. S'il ne fait bien son travail, il partira. Chacun doit assumer sa mission. On est là pour protéger les citoyens et non pour les arnaquer. Tout agent qui se rendra coupable d'arnaque sur un citoyen, dans un barrage, appelé le 117 qui est disponible et fonctionnel. Si le 117 ne passe pas appelez-moi, je ne dors pas, je vais répondre. Je ne cautionne pas ces arnaques. Ne payez pas de l'argent dans un barrage. Pour le contrôle du port des bavettes aussi, si vous êtes pris en infraction, vous payez les 50.000 Gnf, on vous tend une bavette", a précisé le Directeur Général de la Police.

