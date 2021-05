Assemblée nationale : Adoption de la convention pour la relance de l'ex SALGUIDIA.

CONAKRY-Cette fois, c'était la bonne ! Les députés Guinéens ont adopté, ce vendredi 07 mai, la convention d'établissement de la société agro-industrielle Guinéo-Emirati (SAGE-SA), pour la relance de l'ex SALGUIDIA.

Le texte a été voté à l'unanimité des parlementaires présents (67/114) à l’Hémicycle, en présence du Ministre d'État, Ministre de l'Industrie et des PME, Tibou Kamara qui a répondu aux préoccupations des députés.

La convention avait été renvoyée en seconde lecture. L'implantation de la société agro-industrielle Guinéo-Emirati (SAGE-SA) pour la relance de l'ex Salguidia, permet le développement socio-économique des zones de production de l'ananas en Guinée.

Elle favorise l'aménagement et l'exploitation de terres agricoles d'une superficie de 2100 hectares pour la production de l'ananas et de sa transformation, en vue d'une commercialisation en Guinée et pour l'exportation.

Le programme permet par ailleurs, la création de 400 emplois directs et 1200 emplois indirects.

A suivre…

Africaguinee.com