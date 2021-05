Alpha Condé droit dans ses bottes malgré les remous: "On ne doit pas faillir…"

CONARY-Alors que de nombreuses villes, notamment de la Haute Guinée, ont connu des troubles ces derniers jours, à cause des restrictions sanitaires imposées par les autorités pour couper la chaine de contamination de la COVID-19, le Président Alpha Condé affiche une fermeté. Pour lui, le "Gouvernement ne doit pas faillir dans la mission d’assurer la sécurité intérieure".

L'interdiction des prières nocturnes dans les mosquées pendant les dix derniers jours du ramadan, a provoqué des remous ayant fait un mort et de nombreux blessés en Haute Guinée. En dépit de dépit de la polémique et des manifestations que cette mesure a suscité, le Chef de l'Etat reste droit dans ses bottes.

Lire aussi- Grogne en Haute Guinée : un mort à Kérouané, trois blessés par balles à Kankan…

"Dans le contexte de la pandémie de la covid 19 qui sévit dans le monde, le plus fondamental demeure la vie et la santé des populations dont la responsabilité incombe à l’Etat", a-t-il rappelé ce jeudi, déplorant le relâchement des mesures de précaution recommandées par les autorités sanitaires.

Alpha Condé a martelé que "le Gouvernement ne doit pas faillir dans la mission d’assurer la sécurité intérieure et sanitaire du pays". C'est pourquoi il a instruit le ministre de la sécurité de veiller au respect scrupuleux de la fermeture des établissements publics comme les restaurants et lieux de loisirs où le risque de contamination à la covid 19 et de propagation de la maladie reste élevé.

A suivre...

Africaguinee.com