Ramadan: La célébration du "Laylatoul qadre" interdite dans les mosquées…

CONAKRY-Alors que l'interdiction du Qiyam Layl dans les mosquées est vivement critiquée, le Secrétaire Général des Affaire Religieuses a pris une nouvelle décision concernant la célébration de la nuit du destin " Layltoul qadre".

Dans une Lettre Circulaire adressée ce jeudi 6 mai 2021 aux Inspecteurs Régionaux, aux Secrétaires Préfectoraux, Communaux, et Sous-Préfectoraux, et aux Conseils de Mosquées, EI Hadi Aly Jamal BANGOURA a porté à la connaissance des fidèles Musulmans que la nuit du destin « Layltoul qadre » sera célébrée dans le strict respect des mesures barrières et cela, "dans nos familles respectives avec la plus grande simplicité".

Le Secrétariat Général des Affaires Religieuses, justifie cette décision par la conjoncture internationale liée au Covid-19 et l'état d'urgence qui prévaut en Guinée.