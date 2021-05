Conakry : Madame Saidatou Diallo recherche son mari Amadou Oury disparu il y a trois jours

CONAKRY-Monsieur Amadou Oury Diallo (voir photo), domicilié au quartier Simbaya-gare, situé dans la haute banlieue de la capitale guinéenne n'a pas donné de signe de vie depuis ce lundi 3 mai 2021. Ses proches sont inquiets et prient toute personne qui aurait des nouvelles de M. Diallo de les contacter aux numéros suivants : 622 07 03 61 et 620 75 53 49

De taille fine, monsieur Diallo était vêtu d’un caftan noir (boubou), le jour de sa disparition. Aux dires de Madame Saidatou Diallo, en service au centre de Santé de Simbaya-gare, Monsieur Amadou Oury Diallo, âgé de 65 ans est sorti de chez lui depuis ce lundi 03mai 2021 aux alentours de 18 heures.

Au micro d’Africaguinee.com, cette dame qui accuse le coup, indique que son époux a été victime d’un traumatisme crânien depuis quelques années et en souffre des séquelles de cet accident.

‘’Tout au début, nous pensions qu’il n’était pas loin de la maison. Nous habitons à Simbaya-gare, vers le centre de Santé. Vous savez, en 2003, mon mari a été victime de traumatisme, parfois les séquelles de cet accident lui reviennent ce qui conduit le plus souvent à une perte de mémoire. Certainement depuis qu’il est sorti, il n’a pas su par où revenir à la maison. Pour l’instant il n’est pas encore de retour’’ nous a confié dame Saidatou Diallo.

‘’Inquiète’’ et déboussolée, madame Diallo nous apprend qu’elle continue de mener des recherches en compagnie de sa famille et de bonnes volontés pour retrouver son cher époux.

‘’ Nous avons mené des recherches au niveau de tous les commissariats et gendarmeries qui se trouvent dans les environs, nous avons même été dans les plus grands hôpitaux de Conakry et les morgues. Mais nous n’avons encore rien trouvé’’ s’est inquiétée dame Saidatou Diallo, en service au centre de santé Simbaya-gare.

Si vous avez des informations permettant de retrouver Monsieur Amadou Oury Diallo, merci de contacter madame Saidatou Diallo aux numéros suivants : 622 07 03 61 et 620 75 53 49.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13