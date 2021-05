Ramadan-Réciter 12.000 fois istiqghfare : la demande surprise d'Aly Jamal…

CONAKRY- Le Secrétariat Général des Affaires Religieuses vient de faire une demande peu ordinaire aux fidèles musulmans alors que l'interdiction du Qiyam Layl dans les mosquées du pays provoque des remous dans certaines villes, notamment en Haute Guinée. De quoi s'agit-il ? Réciter 12.000 fois istiqghfare. L'objectif, selon le ministre, est de prier pour le maintien de la stabilité et la consolidation de la quiétude sociale en Guinée.

Dans une note circulaire adressée aux Inspecteurs Régionaux, aux Secrétaires Préfectoraux, communaux et Sous-Préfectoraux et aux Conseils de Mosquées, EI Hadi Aly Jamal BANGOURA demande à toutes les Mosquées d'implorer la Grâce de Dieu par la récitation de 12.000 fois istiqghfare, les Jeudi et Vendredi 6 et 7 Mai 2021, pour le maintien de la stabilité et la consolidation de la quiétude sociale en Guinée.

La décision du Secrétariat Général des Affaires Religieuses, entre dans le cadre de la réalisation de ses objectifs prioritaires, lit-on sur la lettre circulaire consultée par Africaguinee.com. EI Hadi Aly Jamal BANGOURA se dit fortement préoccupé par la conjoncture que traverse présentement la Guinée.

"Comptant sur votre dévouement habituel, le Secrétariat Général des Affaires Religieuses vous remercie pour l'application correcte des présentes dispositions", a-t-il mentionné.