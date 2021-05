Innovation : La Banque Islamique de Guinée débarque dans le digital avec sa nouvelle application "2 U Money"

CONAKRY-Pour mieux satisfaire sa clientèle, la Banque Islamique de Guinée (BIG) vient de se doter d'une nouvelle plateforme digitale dénommée 2 U Money. Ce nouvel outil innovant issu d’un partenariat entre la BIG et Ossix Technologies s'inscrit dans une nouvelle dynamique posée par la banque qui vise à être plus proche de sa clientèle en vue de lui offrir la meilleure expérience en matière d'opération bancaire. Avec 2 U Money on peut transférer et recevoir de l’argent partout à travers le monde.

À travers cette application mobile on peut effectuer des opérations de changes dans plusieurs devises (Dollar, Euro, CFA...).

Ce nouvel outil a été présenté ce lundi 3 mai 2021 dans les locaux de la Banque Islamique sise à Kaloum. À cette occasion, le Directeur Général Adjoint de la BIG a expliqué d’où est partie l’idée de créer cette plateforme.

« Nous avons constaté que depuis plusieurs années, le digital est en train de prendre le dessus. C'est pourquoi la Banque Islamique de Guinée a décidé de se repositionner dans le cadre d'une nouvelle dynamique que nous avons initiée. Depuis deux à trois ans, nous avons pris un nouveau virage, on essaye de développer cette Banque qui est la première Banque privée de Guinée. Notre objectif, est de faire partie des 5 premières banques du pays d’ici fin 2025. Pour y arriver, il nous fallait définir de nouvelles stratégies, investir dans le digital, se réorienter au niveau de la politique commerciale, élargir le réseau avec rythme d’au moins 2 à 3 agences par an » a expliqué Mamadou Lamarana BARRY.

L'autre innovation de la nouvelle plateforme digitale de la BIG, c'est qu'on n’a pas besoin d’être forcément un client de la Banque Islamique pour pouvoir télécharger l’application et être client de la plateforme 2 U Money. En plus tout client de cette plateforme à la possibilité de se faire délivrer une carte bancaire Visa ou MASTERCARD adossée au Wallet communément appelé portefeuille de monnaie électronique qui permettra aux clients de faire des achats en ligne et de retirer de l’argent en Guinée et dans le reste du monde. Selon le DGA de la BIG, toute personne ayant un numéro de téléphone peut pouvoir souscrire à la plateforme 2 U Money et faire des opérations.

« Le Mobile Money est un en train d’être indispensable pour le consommateur puisque notre clientèle est de plus en plus jeune et connectée. La Banque doit se réinventer pour satisfaire les besoins de sa clientèle. Nous avons estimé qu’une inclusion financière forte est un gage de développement économique parce qu’elle permet de lutter contre l’inflation et d’assurer un bon levier fiscal et de collecte de ressources pour l’Etat. Par ailleurs, un accès fluide et facile des moyens de paiements permettrait de mieux mesurer les indicateurs macroéconomiques et d’obtenir des statistiques fiables, bref l’informel disparaîtra progressivement au profit du formel. Aujourd’hui, lorsqu'on regarde l’économie guinéenne, le taux d’inflation tourne autour de 9,50%, mais en réalité il se situe nettement au-dessus...12% me parait plus proche de la réalité. Le cash qui échappe au circuit formel est énorme et ne valorise pas à juste titre le niveau réel de notre économie. Le cash est partout et le marché Madina en regorge plus que la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG). Ce qui n’est pas normal. Avec 2 U Money nous canaliserons le cash et le formaliserons davantage avec une traçabilité et une réorientation dans des secteurs plus formels. Notre objectif est non seulement de nous développer, mais aussi de participer au développement économique de notre pays à travers la digitalisation mais aussi à travers les nombreux produits et services que nous offrons au quotidien à notre clientèle diverse et variée composée de particuliers, professionnels, PME/PMI et grandes entreprises et Institutionnels », a ajouté le Directeur Général Adjoint de la Banque Islamique de Guinée.

Le lancement officiel et les inscriptions sur cette nouvelle application 2 U Money sont prévus à partir du 13 mai 2021.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 666 134 023