Conakry : les travailleurs de la BONAGUI entrent en grève…

CONAKRY-Les travailleurs de la Société de Boisson non Alcoolisé de Guinée (BONAGUI) sont en grève ! A l'origine de ce débrayage déclenché ce mercredi 5 mai 2021, la non-application de la nouvelle grille salariale.

D’après le premier délégué de la section syndicale des travailleurs, cette grille salariale a été élaborée et adoptée suite à la demande de la direction de la Bonagui. Selon lui, elle devrait rentrer en vigueur depuis le mois de janvier dernier.

« Nous sommes en grève parce que la direction refuse d’appliquer la grille salariale qui a été élaborée par la commission tripartite mise en place pour résoudre cette crise. Cette commission était composée de l’inspection générale du travail, de la direction générale elle-même et la fédération syndicale de la Bonagui. En principe, cette grille devrait être appliquée depuis janvier 2021. La direction nous a demandés de patienter jusqu’au mois d’avril, les travailleurs ont accepté.

Cette échéance arrivée, ils ont fait un écrit officiel qui atteste que la date butoir, c’était le 30 avril. Le 30 avril dernier, ils nous appellent encore pour dire que la grille ne peut pas être appliquée et qu’ils ont décidé de prendre un cabinet international qui doit travailler sur la grille et que celle qu’on a établie avec l’inspection générale du travail servira de support à ce cabinet.

Face à ce tiraillement, nous avons convoqué une assemblée générale, on a informé les travailleurs. On a décidé d'arrêter tout jusqu’à l’application de la grille salariale comme cela avait été promis et écrit par la direction générale de la Bonagui elle-même. Nous avons décidé de déclencher la grève dès ce mercredi jusqu’à l’application de la grille salariale avec effet rétroactif comme l’a indiqué la direction » a lancé M. Bérété Aboubacar, premier délégué syndical des travailleurs de la Bonagui.

Pour l'heure, nous avons pu entrer en contact avec les responsables de la société pour recueillir leur version. Le DG que nous avons appelé à maintes reprises n'a pas décroché son téléphone.

A suivre…

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 664-72-76-28