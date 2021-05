Conakry : l’ambassadeur de Turquie reçu par Dr. Mohamed Diané…

CONAKRY-Ce mercredi 5 mai 2021, Dr. Mohamed Diané, ministre d’Etat en charge de la Défense nationale a reçu en audience Volkan Turk Vural, le nouvel ambassadeur de la Turquie en Guinée.

Pour cette première rencontre officielle, les deux personnalités ont planché sur le renforcement de la coopération tous azimuts entre Conakry et Ankara, particulièrement dans le domaine militaire, en tenant compte de l’expérience en la matière de la Turquie.

Dr. Diané et M. Vural ont salué les progrès accomplis ces dernières années dans les relations amicales entre la Guinée et la Turquie portées au plus haut niveau par la fraternité qui lie le président turc à son homologue guinéen.

Le ministre de la Défense nationale a remercié l’ambassadeur de la Turquie pour les efforts fournis pour accompagner la Guinée dans le cadre de la formation des militaires guinéens à travers de nombreuses bourses d’études.

Volkan Turk Vural a profité de l’audience pour assurer Dr. Mohamed Diané de la disponibilité d’Ankara d’être aux côtés du ministère de la Défense nationale pour la modernisation des Forces armées guinéennes.