UCEP : Renforcement des capacités de la DNEEP en technique de prévision

Le Ministre de l’Économie et des Finances, Monsieur Mamadi Camara a présidé le samedi 1ER mai 2021 à Kindia, la cérémonie de lancement de l’atelier de formation des cadres de la Direction Nationale des Etudes Economiques et de la Prévision (DNEEP) sur les techniques quantitatives de formulation de politique économique et à l’amélioration de la fonction statistique.

La cérémonie a connu la participation des autorités préfectorales de Kindia, les cadres des Ministères clés du secteur Economique ainsi que le Spécialiste en Suivi Evaluation de l’UCEP.

Initiée par la DNEEP avec l’appui financier de la Banque mondiale à travers le Projet EGTACB, la formation vise à renforcer les capacités de la DNEEP en matière de suivi, d’analyse et de prévisions à court terme afin d’orienter les prises de décision.

Au total, 20 cadres issues des Ministères de l’Economie et des Finances, du Plan et du Développement Economique et du Budget ainsi que de la Banque centrale participent à cette formation en technique de prévision.

Pendant deux semaines de formation, les participants seront outillés sur des modules en lien avec les techniques modernes de suivi, d’analyse et de prévision dans le but d’assurer le suivi régulier des effets du vaste programme de réformes engagées par le Gouvernement pour atteindre les objectifs de stabilité macroéconomique tel que mentionné dans le Plan National de Développement Economique et Social (PNDES).

En plus du volet renforcement des capacités, l’UCEP, appuie la DNEEP dans l’élaboration du Rapport Economique et Financier, la production du rapport semestriel sur les perspectives économiques et financière de la Guinée ainsi que dans la conduite de l’étude liée à l’évaluation de l’efficacité des mesures gouvernementales dans le cadre de la riposte contre la pandémie de Covid 19.

A l’image de l’accompagnement de la DNEEP, l’UCEP, placée sous la tutelle du Ministère du Plan et du Développement Economique (MPDE) et financée par la Banque Mondiale et la Banque Africaine de Développement (BAD), est un instrument du Gouvernement guinéen dans sa stratégie de renforcement des capacités.

L’UCEP, un soutien à la Gouvernance.