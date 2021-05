Tibou Kamara : un homme, un destin !

À travers un décret lu sur les antennes de la télévision nationale le jeudi 29 avril 2021, le Président Alpha Condé a renouvelé sa confiance en son Ministre d’État Tibou Kamara. En plus du Département de l’Industrie et des PME, le Conseiller personnel du Président de la République a désormais la lourde charge de porter la voix du Gouvernement dirigé par le Premier Ministre Kassory Fofana.

Journaliste émérite, Tibou Kamara a quasiment gravi tous les échelons au sein de l’administration publique. L’homme à la plume percutante, a occupé de hautes fonctions ces deux dernières décennies. Son intégrité et surtout sa loyauté lui ont valu d’être « l’homme de confiance » de plusieurs Chefs d’État guinéens.

De Lansana Conté à Alpha Condé, Tibou Kamara continue de laisser ses marques au panthéon de l’histoire de l’administration guinéenne. Du Conseil National de la Communication au Ministère de l’Information, ensuite au cœur de la transition guinéenne en tant que Secrétaire Général de la Présidence de la République Tibou Kamara a tant vu et vécu,

Entre le Président Alpha Condé et son Conseiller personnel Tibou Kamara, c’est une relation quasi filiale qui remonte à plusieurs décennies. Les deux hommes ont tissé une amitié basée sur la confiance mutuelle. Malgré les péripéties de la vie, le locataire du Palais Sékoutoureya et l’ancien journaliste et fondateur de l’hebdomadaire « L’observateur » ont réussi à préserver l’essentiel : Leur amitié.

Tibou Kamara, Porte-Parole du Gouvernement guinéen, c’est surtout la presse qui s’en réjouit. Malgré ses occupations, le Ministre de l’Industrie et des PME reste « l’ami » des journalistes. Oui des vrais journalistes.

Déjà, le nouveau porte-parole du Gouvernement entend insuffler une nouvelle dynamique dans la communication gouvernementale. La grande innovation n’est autre que de permettre aux journalistes d’être présents à l’occasion du traditionnel compte-rendu du conseil interministériel et du conseil des Ministres, comme ça se fait dans les grandes démocraties. Les Hommes de médias auront désormais la possibilité de poser des questions ; Exprimer les préoccupations des citoyens ; Tout cela dans l’esprit du « Gouverner autrement » si cher au Président Alpha Condé.

D’autres signaux forts sont attendus dans les prochains jours. La communication gouvernementale va être redynamisée. Et le peuple, seul juge, sera plus informé des actions posées par les gouvernants.

SOUARE Mamadou Hassimiou