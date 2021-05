Tibou Kamara : "Nous souhaitons un sursaut au sein de notre presse…"

CONKRY-En marge de la célébration de la journée mondiale de la presse ce 3 mai 21, le nouveau porte-parole du Gouvernement, Tibou Kamara a annoncé sa volonté de relancer l'idée d'organiser les états généraux de la presse guinéenne.

Un projet cher au président Alpha Condé, a indiqué le ministre d'Etat en charge de l'Industrie et des PME.

“Je m'engage au nom du Gouvernement, à relancer une idée très chère au Président de la République qui était celle d'organiser les états généraux de la presse guinéenne. Je crois que l'âge de la maturité a sonné pour la presse guinéenne.

Il est extrêmement important que dans un cadre de concertation et d'échange, que nous puissions sans complaisance, en toute liberté de conscience et de responsabilité mesurer le chemin parcouru, regarder en face les difficultés et les opportunités ainsi que les défis de cette presse. Mais il faut aussi être honnête, nous souhaitons un sursaut au sein de notre presse», a déclaré M. Kamara, lui-même ancien journaliste.

Siddy Koundara Diallo

