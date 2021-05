Diaspora guinéenne : création du Haut Conseil des Guinéens de l'Etranger…

CONAKRY-Le Haut Conseil des Guinéens de l'Etranger a été créé ce lundi 3 mai 2021 à travers un décret lu à la télévision national. Ledit conseil est composé comme suit :

Chapitre I : création, mission et attribution

Article 1er: Il est créé auprès du ministère chargé des guinéens de l'étranger un organe consultatif dénommé Haut Conseil des Guinéens de l'Etranger (HCGE).

Article 2 : le haut conseil des guinéens de l'étranger est une structure fédératrice du conseil des guinéens résidents à l'étranger (HCGE). Il est apolitique, laïc, à but non lucratif et non discriminatoire.

Article 3 : le HCGE est un organe de consultation, de concertation, de conseil et de suivi de l'application de la politique du gouvernement en matière de gestion de la diaspora.

Chapitre II : organisation

Article 4 : pour accomplir sa mission, le haut conseil des guinéens de l'étranger comprend une assemblée générale et un bureau exécutif

Chapitre III : dispositions finales

Article 10 : les frais afférant aux différentes sessions générales du HCGE sont imputables au budget du ministère guinéen chargé des guinéens de l'étranger

Article 11 : le secrétaire permanent, le chargé des questions administratives et financières et le chargé de l'information et de la communication sont nommés par arrêté du ministre guinéen en charge des guinéens de l'étranger.

Article 12 : un arrêté du ministre guinéen en charge des guinéens de l'étranger détermine les modalités du fonctionnement des organes présents dans le présent décret.

Article 13 : les ministres chargés des guinéens de l'étranger, des finances et du budget sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application de ce présent décret.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com