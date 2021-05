Dr Zalikatou Diallo se confie : ‘’Moi, ministre de la Citoyenneté…"

CONAKRY- A peine nommée ministre l’Unité Nationale et de la Citoyenneté, Dr Zalikatou Diallo se dit consciente des défis qui l’attendent. Etant la première femme à occuper ce poste, la désormais ex députée du RPG s’est déjà fixée l'objectif de mériter la confiance du chef de l’État.

AFRICAGUINEE.COM : Vous venez d’être nommée ministre de l’Unité nationale et de la citoyenneté. Quelle est votre réaction ?

DR ZALIKATOU DIALLO : J’avoue que c’est avec une vive émotion que j’ai accueilli cette nouvelle. J’en profite pour remercier le président de la République pour le choix porté sur ma modeste personne pour occuper ce poste.

Comment comptez-vous affronter les défis qui vous attendent ?

Ce n’est un secret pour personne, tout le monde sait que dans ce secteur, il y a un immense défi à relever, mais je ne ménagerai aucun effort avec l’équipe mise en place, pour mener à bien la mission qui m'a été confiée. Mon souhait le plus ardent est que la Guinée connaisse une paix durable. C’est la condition sine qua non d'un développent socioéconomique harmonieux, équilibré et inexorable tant ambitionné par nos populations.

Les problèmes de la citoyenneté et de l’unité nationale sont le fondement même d’une nation qui se veut démocratique, qui a pour principal objectif de donner aux populations le bien-être tant souhaité. Je remercie le président de la République aussi pour la promotion qu’il accorde à la gente féminine guinéenne. Aujourd’hui, le gouvernement compte plus de 10 femmes, depuis l’indépendance, c’est le gouvernement le plus prolifique en matière de représentativité féminine.

Quelles vont être vos priorités ?

C’est d’abord faire l’état des lieux, prendre connaissance de la feuille de route confiée par le gouvernement au département de l’unité nationale et de la citoyenneté. Ensuite, consolider les acquis existants et aussi élaborer un plan d’action stratégique pour mener à bien toute la mission confiée à nous.

Vous êtes la première femme à occuper ce poste. Etes-vous sûres de pouvoir combler les attentes ?

Par la grâce de Dieu, avec un travail collégial nous pensons pouvoir mettre en œuvre la feuille de route assignée à nous par le Premier ministre chef du gouvernement, le président de la République et tout le gouvernement de la République de Guinée. En tout cas, la volonté ne manque pas. Comme d’habitude, je ne ménagerai aucun effort pour mériter la confiance placée en ma modeste personne.

Interview réalisée par Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 666 134 023