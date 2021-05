Congrès électif de la Féguifoot : KPC entre de ‘’nouveau’’ en lice…

CONAKRY- C’est une information de dernière minute ! Comme il fallait s’y attendre, Kerfalla Camara KPC qui avait retiré sa candidature pour le poste de Président de la Fédération Guinéenne de Football, vient de revenir dans la course. Le mécène a postulé à nouveau sa candidature pour briguer la tête de la Féguifoot.

Le milliardaire qui avait été ‘’contraint’’ de démissionner au profit de l’ancien président Mamadou Antonio Souaré fait son come-back ce lundi 03 mai 2021. Le patron du Hafia FC avait d’ailleurs rappelé à qui veut l’entendre dans les colonnes de Africaguinee.com qu’il serait prêt à reconquérir ce poste à conditions que des préalables soient établies.

Lire aussi- Urgent-Féguifoot : KPC prêt à revenir dans la course, mais à condition…

‘’Tout ce qui concoure et qui va dans le sens d'aider le pays je suis prêt à m'engager. Si on ouvre les candidatures et que je vois que la majorité des membres statutaires me soutient et qu'ils acceptent mes conditions qui sont entre autres : l'unité des acteurs du football pour son développement, il n'y a pas de raison que je ne vienne pas. Ne serait-ce que pour la moitié d'un mandat pour pouvoir mettre la chose en place et laisser après d'autres la conduire’’ avait indiqué KPC.

Dans cette course effrénée pour le poste de président, on note le retour de l’ancien capitaine du Syli national de Guinée, Abdoul Karim Bangoura. Cet ex international guinéen qui avait quant à lui postulé pour le poste de vice-président avait retiré sa candidature en soutien à son ‘’mentor’’ Antonio Souaré.

Les dés sont désormais lancés pour le congrès électif de la Féguifoot prévu le 18 mai prochain.

A suivre…

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13