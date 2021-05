Guinée-Prix du carburant et électricité : voici ce que recommandent les services du FMI

WASHINGTON-Une équipe des services du Fonds monétaire international (FMI), dirigée par Mme Clara Mira, a bouclé une mission virtuelle du 14 au 28 avril 2021, avec les autorités guinéennes. Elle était axée dans le cadre de la consultation au titre de l'article IV pour 2021 avec la Guinée.

L'équipe a rencontré des hauts dirigeants du gouvernement guinéen au premier rang desquels, il y a le Premier Ministre Ibrahima Kassory Fofana. La mission a eu aussi des échanges avec , le Gouverneur de la Banque Centrale Lounceny Nabé, les Ministres de l'Economie et des Finances Mamadi Camara, du Budget Ismael Dioubaté, du Plan et du Développement Economique Kanny Diallo, des Mines Abdoulaye Magassouba, des Travaux Publics Kadiatou Emilie Diaby, des Investissements et du Partenariat Public-Privé Gabriel Curtis, des Hydrocarbures Diakaria Koulibaly.

Sur la question liée au prix carburant, les services du FMI recommandent la mise en œuvre d'un système d'ajustement automatique des prix des produits pétroliers à la pompe.

Concernant l'électricité, la mission a noté la nécessité de poursuivre les réformes dans le domaine de la qualité des dépenses en améliorant la gestion des investissements publics et la gestion des finances publiques, de manière à réduire progressivement les subventions pour l'électricité.

"Ces réformes doivent faire l’objet d’une bonne évaluation du calendrier de leur mise en œuvre sous tendu par une bonne politique de communication", mentionne l'équipe du FMI.

A suivre…

Africaguinee.com