Guinée : Cellou Dalein fait un "clin d'œil" au mouvement syndical…

CONAKRY-Engagé dans une lutte pour la promotion de l'Etat de droit et de la démocratie en Guinée, l'opposant Cellou Dalein Diallo a fait un "clin d'œil" au mouvement syndical guinéen, groggy ces dernières années par des dissensions internes.

"Je les exhorte à résister aux manœuvres de ceux qui veulent les diviser et les encourage à s’associer davantage aux autres forces vives de la Nation pour la promotion de la justice sociale, de la démocratie et de l’État de droit dans notre pays", a lancé l'ancien premier ministre.

Cellou Dalein Diallo qui s'exprimait en marge du 1er mai, dédié à la journée internationale du travail, a salué le courage et l’implication des travailleurs dans le combat pour la préservation des acquis démocratiques et pour la défense des droits et libertés des citoyens.

Le mouvement syndical guinéen quant à lui, a dévoilé un chapelet de revendications en marge de cette fête, dont la revalorisation du SMIG (salaire minimum interprofessionnel garanti), l'augmentation des salaires à hauteur de 50%, le maintien du prix du carburant à 9000 GNF.

Le gouvernement de son côté rappelle les efforts qu'il a fourni pour l'amélioration du traitement des travailleurs. Le bien-être du guinéen, constitue selon Mamadou Ballo une préoccupation majeure pour le président Alpha Condé, qui privilégie les valeurs de la justice sociale et du développement dans la mise en œuvre de son programme de société.

‘’Je profite de cette fête pour le réaffirmer. C’est dans ce cadre que plusieurs reformes sectorielles et structurelles ont été entreprises par le gouvernement pour propulser notre économie et permettre à celle-ci d’avoir une croissance forte en vue de répondre aux aspirations de nos populations et en particulier celle des travailleurs’’ ,a souligné le ministre de l’Emploi et de la fonction publique.

Dr Ballo a appelé toutes les organisations patronales et syndicales à promouvoir une culture de paix et de quiétude sociale dans le milieu du travail. "C’est à cet égard que j’exhorte tous les acteurs du monde du travail de notre pays à préserver un climat de paix et de dialogue pour que la Guinée soit un pays prospère et solidaire’’, a souhaité Mamadou Ballo

Bah Boubacar Loudah

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 113