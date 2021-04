Ramadan : L’Université Nongo Conakry organise la 1ère édition du "Coran Challenge"

CONAKRY- L’Université Nongo Conakry a organisé ce jeudi 29 avril 2021 la première édition du Coran Challenge. Cette initiative a pour objectif d’encourager la lecture du Saint Coran pendant et en dehors du mois de Ramadan dans cette institution d’enseignement supérieure.

Douze candidats, répartis dans deux catégories -filles et garçons- ont participé audit concours. Deux lauréats se sont distingués, dans les catégories, au terme de cette première édition, qui a été d'une réussite éclatante. Toute chose qui réjouit le Fondateur de l’Université Nongo Conakry.

« Il y a eu pas mal d’engouement autour de ce concours. Nous avons été très surpris de savoir combien de fois c’était intéressant d’organiser ce concours qu'on a dénommé Coran Challenge. Ce n’est qu’un début parce que l’objectif c’est de rassembler les étudiants et exhorter chacun à accepter le pardon de l’autre. A chaque mois de Ramadan, nous allons organiser ce Coran Challenge à l’UNC ici insh’Allah », a promis Mamadou Cellou Souaré.

Il a félicité les participants, en précisant que cette compétition permet de créer l'émulation entre les étudiants et raffermir leur relation.

« Ce concours vient à point nommé. D'autant plus qu'il comble les attentes des étudiants en ce qui concerne la promotion de leur talent et le raffermissement de leur relation. Nous remercions et félicitons toutes ces personnalités qui nous ont honorés de par leur présence à ce concours », a ajouté le fondateur de l'UNC.

Côtés lauréats c’est la joie. C'est le cas par de Mariama Saoudatou Sow. Cette étudiante en Licence 3, génie logistique a bénéficié non seulement d’une bourse d’étude gratuite pour l’année scolaire 2021-2022 mais aussi d’une enveloppe et un Coran.

« Je suis très heureuse et fière de mes parents et surtout de mon maître coranique. Participer à ce concours a été une grande fierté pour moi. Je remercie infiniment le fondateur de l’UNC, le département génie et le bureau des étudiants parce que c’est eux qui ont eu l’initiative d’organiser ce concours », s’est réjouie cette lauréate, invitant les jeunes de son âge à s'adonner à la lecture du saint Coran.

« Je conseille toutes les filles de mon âge de s’adonner à la lecture du Saint Coran parce que c’est seulement ça qui peut nous sauver à l’au-delà », a conseillé Mariama Saoudatou Sow.

Mohamadou Diallo, le deuxième lauréat, étudiant en Licence 3 économie des entreprises, a obtenu un ordinateur, un Coran et une enveloppe.

« Je suis très content ce soir. Je remercie le bon Dieu qui m’a donné cette chance de mémoriser le Saint Coran. Ensuite, je remercie mes parents particulièrement mon cher papa qui m’a soutenu et financé mes études depuis mon enfance. L’administration de l’Université Nongo Conakry a fait une belle initiative que j’encourage vraiment. J’invite également les autres universités de faire comme l’UNC en organisant le Coran Challenge », s’est réjoui le premier lauréat dans la catégorie garçon.

Faut-il noter que tous les douze candidats à ce concours ont obtenu des satisfécits, des livres coraniques et des enveloppes d’argents. Une manière de les encourager davantage.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 666 134 023