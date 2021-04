Kassory Fofana : "Les Guinéens demeurent encore pauvres, c'est pénible…"

CONAKRY- Le Premier Ministre Guinéen vit mal la souffrance dans laquelle nombreux de ses compatriotes sont plongés. Ce vendredi, Dr Ibrahima Kassory Fofana a réaffirmé sa détermination à corriger le paradoxe entre les richesses du sous-sol guinéen et le niveau de vie de la population.

"La Guinée est riche de son sol et de son sous-sol. Notre secteur minier est dynamique. Mais les guinéens demeurent encore pauvres. Ce contraste est pénible. Croyez-moi, il est pénible à vivre pour les dirigeants que nous sommes", a déclaré ce vendredi 30 avril le chef du Gouvernement guinéen.

Face à cette situation, il a indiqué que toute l’action de son Gouvernement vise à réduire cette pauvreté et à améliorer les conditions de vie des populations.

"Nous devons pour ce faire engager la Guinée dans un développement inclusif et durable. Nous n’avons pas d’autre choix : nous devons compter sur ce que nous avons, sur ce que nous produisons, et nous devons commencer à y donner plus de valeur", a assuré Kassory Fofana.

A suivre…

