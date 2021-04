Guinée-Arabie Saoudite : Adoption d'un protocole d’accord dans le domaine militaire…

CONAKRY- L'axe de coopération militaire entre Conakry et Djeddah se renforce ! Les députés guinéens ont adopté à l’unanimité, ce vendredi 30 avril 2021, un important protocole d’accord axé dans le cadre de la coopération militaire entre la Guinée et le Royaume d’Arabie Saoudite.

Sur les 114 députés inscrits, 76 étaient présents à l’hémicycle pour le vote de ce protocole d’accord. Face aux élus du peuple, le Ministre de la Défense nationale porteur de ce projet, n’a pas manqué d’expliquer l’importance de ce protocole d’accord pour les forces armées guinéennes.

Selon Dr Mohamed Diané, la ratification dudit protocole contribuera de façon efficace au renforcement des capacités des forces armées guinéennes, à la sécurité du pays ainsi qu'à la sécurité des populations guinéennes

« Le ministère de la défense nationale en diversifiant ses partenaires permet à la Guinée grâce à l’appui constant du président de la république de se doter d’un outil de défense moderne, capable de faire face à toutes les menaces sécuritaires du moment. Nous sommes convaincus que ce protocole d’accord signé et qui est ratifié par l’Assemblée Nationale contribuera au renforcement des liens d’amitié et de coopération entre la Guinée et l’Arabie Saoudite », a expliqué le Ministre de la défense nationale avant de revenir sur l’importance de protocole.

« C’est un protocole d’accord qui est extrêmement important compte tenu de l’excellence des relations entre les deux pays. Aujourd’hui, comme vous le savez, le terrorisme est devenu une menace pour tous les pays de la planète. Donc, il est important que les forces de défense et de sécurité renforcent davantage la coopération avec les pays amis : échanger des informations, renforcer leur capacité opérationnelle dans la lutte contre le terrorisme et le grand banditisme », a-t-il ajouté.

Enjeux

Après avoir remercié les députés d’avoir accepté de voter à l’unanimité ledit protocole d’accord entre la république de Guinée et le royaume d’Arabie Saoudite, Dr Mohamed Diané a aussi expliqué les enjeux de ce protocole d’accord.

« Le vote de ce protocole d’accord a un enjeu important pour la Guinée et pour le royaume d’Arabie Saoudite. L’Arabie Saoudite a déjà ratifié au niveau de son parlement ce protocole d’accord. Donc, à partir du moment où la Guinée aussi l’a ratifié, nous allons mettre ensemble les deux commissions qui ont travaillé sur le projet du protocole d’accord pour la mise en œuvre de son contenu, dans le domaine non seulement de la formation, du renforcement des capacités opérationnelles, des échanges des renseignements, mais aussi des échanges d’expériences entre nos deux pays », a développé le Ministre de la défense nationale.

Que dit ce protocole d’accord ?

Selon la structure de l’accord, le protocole comprendre 12 articles au total.

L’accord vise à promouvoir la coopération dans le domaine de la défense entre les deux parties en fonction de leurs ressources disponibles. ll s’occupe aussi de la coopération entre les deux parties concernant les domaines suivants :

1 Renseignement, formation et exercice militaire,

2 Appui à la lutte contre le terrorisme,

3 échanges des renseignements dans le domaine de la défense,

4 Logistiques et prévision,

5 Echanges et visites d’expertises,

6 Services médicaux militaires,

7 Activités militaires, culturelles et sociales,

8 Sécurité maritime et lutte contre le piratage,

9 Equipement et service de défense,

10 Tout autre domaine convenu par les parties.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 666 134 023