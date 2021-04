Féguifoot-les cartes sont rebattues: Voici le nouveau scenario qui se dessine…

CONAKRY- La ‘’Saga’’ au sein de la Fédération Guinéenne de Football continue de plus belle ! Après le retrait de la candidature du mécène Antonio Souaré et l’invalidation de son unique challenger à ce poste, Aboubacar Touré, c’est un autre scénario qui se dessine au sein de l’instance dirigeante du football à deux semaines du congrès électif, prévu le 14 mai 2021.

Pour l'heure, il n’y a aucune candidature pour la présidence de la FGF. Deux scenarios se dessinent : Un report du congrès en vue d'ouvrir une nouvelle liste de candidatures, ou l'organisation partielle de l'élection pour les postes validés à la vice-présidence. C'est du moins cette deuxième hypothèse qui est en vue, si l'on en croit à Aboubacar Koita. Il indique que le processus électoral peut continuer pour l’élection des autres membres de la Féguifoot en attendant le scrutin pour la présidence.

‘’Au cours de nos réunions qui vont se tenir on va décider si nous allons continuer comme cela pour élire les autres membres. Tout dépendra des réunions qui vont se tenir après. Le processus peut continuer après on revient pour entamer le vote pour la présidence’’, a expliqué le président de la commission électorale de la Fédération Guinéenne de Football.

Aux dires de notre interlocuteur, le sujet d'un report ou pas de cette échéance n’est pas encore discuté à la commission électorale.

‘’ Pour le moment aucune décision de continuer ou pas n’est encore prise. Au cours de nos réunions qui vont se tenir on va décider si nous allons continuer. Tout dépendra des réunions qui vont se tenir après. Le processus peut continuer après on revient pour entamer le vote pour la présidence, c’est possible. A partir d’aujourd’hui, nous allons décider de quelque chose. Mais à date, je vous le confie, rien n’est encore déterminé’’ a-t-il confié.

Il souligne que la commission électorale tirera toutes les conséquences liées à l'invalidation de la candidature de l’unique postulant à la présidence.

‘’Comme la décision d’invalider la candidature de l’unique candidat est sortie hier, nous allons tirer les conséquences de cela et voir ce qu’il faut faire. De notre côté nous avions validé la candidature de M Aboubacar Touré mais la commission de recours pour sa part en a décidé autrement. Elle a ses raisons que nous ne commentons pas’’, nous a indiqué Dora Aboubacar Koita.

Nous y reviendrons !

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

