Exclusif-Pourquoi Alpha Condé a limogé Taran? La "révélation" de Mamadou Sylla…

CONAKRY-Pourquoi le Président Alpha Condé a limogé le ministre de l'unité nationale et de la citoyenneté Mamadou Taran Diallo ? Dans un décret lu jeudi soir, le Chef de l'Etat a remercié le successeur de Khalifa Diaby, -démissionnaire du gouvernement en novemre 2018-, et l'a fait remplacer par une militante du RPG Arc en ciel, Dr Zalikatou Diallo. Cette dernière était la directrice de campagne du parti au pouvoir lors élections législatives et référendaires de mars 2020.

Interrogé ce vendredi 30 avril 2021 sur le limogeage du minitre Taran, le chef de l'opposition a indiqué qu'il n'a pas été surpris. Il a confié que le président Alpha Condé n'était pas satisfait du résultat du ministre déchu. A propos, Elhadj Mamadou Sylla révèle que le Chef de l'Etat le lui avait dit. Explications.

"Le remplacement de Taran était prévisible. Ça retardé, mais je savais que tôt ou tard, il allait partir. Le président l'avait nommé pour canaliser tous ses parents, parce que dans sa politique, il agit toujours comme ça. Mais il s'est rendu compte que Taran n'avait pas beaucoup de crédibilité en vers ses parents. A un moment donné d'ailleurs, j'avais échangé avec lui à propos, je savais qu'il allait le faire (limoger).

Même ici sur l'axe, il n'a pas réussi à combler les attentes, à plus forte raison ailleurs lorsqu'il y a des remous sociaux. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas aussi de nature agressive. Le Président pensait qu'il pouvait faire plus, bien que ce soit difficile, il y a un des clivages et une forte crise de confiance.

Ce qui est surprenant, c'est son remplaçant. Mais ici, tout le monde veut intégrer le Gouvernement. Dr Zalikatou Diallo, était quand même la vice-présidente de la deuxième institution du pays. Je ne vois pas pourquoi elle va quitter là-bas pour être nommée ministre. Surtout que c'est un poste délicat : dialogue, unité nationale…c'est difficile surtout connaissant les réalités de notre pays. Si c'est une dame pour laquelle j'ai beaucoup d'estime, elle a d'ailleurs étudié avec mon épouse. Je luis souhaite bonne chance".

A suivre…

Africaguinee.com