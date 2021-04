Conakry : la banque UBA Guinée apporte le sourire à de nombreuses femmes

CONAKRY- En ce mois saint de ramadan, la banque panafricaine UBA Guinée, à travers sa fondation éponyme a fait un don de vivres à de nombreuses femmes de la commune de Ratoma. La remise des kits alimentaires a eu lieu ce vendredi 30 avril 2021, dans la salle des cérémonies de la mairie de Ratoma, en présence de la Directrice marketing et communication de UBA Guinée, Mme Diallo Fanta Kaba,, d’autres responsables de la banque, du vice maire de la commune et les récipiendaires.

C’est plus de 300 femmes venues du quartier Kaporo-Rails qui ont reçu ces kits alimentaires offerts par la banque UBA Guinée. Ce don, composé de denrées alimentaires tels que du riz, du sucre, de l’huile, du lait, de la mayonnaise, des boites de sardine, des oignons, s’inscrit dans le cadre du retour à la communauté où opère la banque UBA.

« La fondation UBA a jugé nécessaire de faire un retour par rapport à tous les biens qu’elle a envers les communautés dans lesquelles elle opère. C’est pourquoi aujourd’hui, avec la fondation partenaire ‘’solidarité féminine’’ qui nous permet de toucher les femmes de Kaporo-rails parce qu’elles vivent des situations très difficiles, il y a une très grande précarité. Donc nous avons tenu à leur tendre la main et leur faciliter le mois de ramadan. Comme vous le savez, il y a des familles qui vivent avec moins de 10 000 francs guinéens par jour, c’est très difficile de joindre les deux bouts. Nous pensons que ce don va permettre d’alléger certaines souffrances et de montrer à la communauté que nous sommes là et qu’elle peut compter sur la banque et nous serons toujours là pour aider » a déclaré Mme Diallo Fanta Kaba, Directrice marketing et communication de UBA Guinée.

De son côté, la présidente de la fondation ‘’solidarité féminine’’ a exprimé toute sa reconnaissance à l’endroit de la Banque UBA pour la confiance et les nombreuses initiatives qu’elle ne cesse d’apporter à la communauté, particulièrement aux femmes.

« UBA banque en tant qu’entreprise citoyenne à travers sa fondation, a jugé nécessaire de poser cet acte à travers notre organisation. Avec cette banque nous avons mené beaucoup d’actes. Aujourd’hui, nous sommes là, en ce mois saint de ramadan, mois de partage et de solidarité. Donc, nous avons été contactés par la fondation UBA. Nous aussi avons un autre groupement de femmes qui est très actif et qui se trouve dans des situations très difficiles. Les membres sont en majeur partie des veuves, des femmes en situation de précarité, celles qui ont échoué dans le mariage, des mères et cheffes de famille que nous avons appelées à ce jour de vendredi saint, à travers la fondation UBA, pour leur donner un peu de joie. Les bénéficiaires sont là et chacune a eu son kit. C’est une occasion de remercier la banque UBA à travers son équipe dirigée par Mme Diallo Fanta Kaba, qui a posé des actes en faveur des personnes vulnérables, notamment les femmes, dans le domaine humanitaire, la formation avec la fourniture d’ordinateurs et d’autres équipements » a déclaré Maimouna Yombouno.

Prenant la parole au nom des femmes récipiendaires, Mme Hadja Laouratou Bah, a remercié la banque UBA ainsi que la fondation ‘’solidarité féminine’’ pour leurs nombreuses actions posées en faveur des femmes.

« Au nom des femmes de Kaporo-Rails, je voudrais tout d’abord exprimer toute ma joie et ma reconnaissance à l’endroit de la banque UBA Guinée et la fondation solidarité féminine. Nous sommes très contentes pour ce don car ce n’est pas la première fois que nous bénéficions d’un tel geste de la part de ces deux partenaires. Nous souhaiterions qu’ils continuent à nous assister parce que nous avons avec nous des femmes qui n’ont pas de pension, des veuves, celles dont les enfants ont péri dans des voyages en mer et celles dont les maisons ont été cassées et aujourd’hui elles font leur commerce sous le soleil et même sous la pluie. Nous remercions une fois encore les donateurs, le Président de la République et tout le monde » a déclaré la porte-porte des femmes de Kaporo-rails.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 664-72-76-28