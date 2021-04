Guinée : "Il ne faut pas désespérer que Alpha Condé change…"

PARIS- Au pouvoir en Guinée depuis 2010, Alpha Condé va-t-il changer ?

Un sénateur français, pourtant crtique vis-à-vis du régime de Conakry, ne désespère pas.

Jean-Yves Leconte affiche un optimisme quant à un retour à de meilleurs sentiments de la part du dirigeant Guinéen.

"Il ne faut pas désespérer qu’Alpha Condé change et en vienne à des meilleures dispositions pour réformer vraiment sa gouvernance et rendre le système plus vertueux avec de véritables contre- pouvoirs", indique Jean-Yves Leconte dans un entretien à Ouest France.

Il avertit toutefois que "si cette voie n’est pas suivie et que le régime d’Alpha Condé continue d’osciller entre répression et prédation alors oui, il faut des sanctions".

A suivre…

Africaguinee.com