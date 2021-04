Avis d’Appel d’Offres Public à Manifestation d’Intérêt : recrutement d’un cabinet pour l’audit financier et comptable du Projet Urbain Eau de Guinée (PUEG)

AVIS D’APPEL D’OFFRES PUBLIC A MANIFESTATION D’INTÉRÊT

RECRUTEMENT D’UN CABINET POUR L’AUDIT FINANCIER ET COMPTABLE DU PROJET URBAIN EAU DE GUINEE (PUEG) , EXERCICES 2020-2021.

N°02/PUEG/UGP/C/2021

Le Gouvernement de la République de Guinée a obtenu un Don de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) d’un montant de 30 millions $ US, pour financer le Projet Urbain Eau de Guinée (PUEG), en vue de faciliter l’amélioration de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement dans le Grand Conakry.

L’Unité de Gestion du Projet Urbain Eau de Guinée (PUEG) se propose d’utiliser une partie de ce fonds pour effectuer des paiements autorisés au titre du contrat d’audit financier et comple du projet.

Objectifs de la mission :

L’objectif de l’audit financier et comptable est de permettre d’exprimer une opinion professionnelle sur la situation financière du Projet à la fin de chaque exercice fiscal et de s’assurer que les ressources mises à la disposition du Projet sont utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été octroyées en vue de l’atteinte des objectifs de développement du Projet.

Durée de la mission :

L’audit couvrira la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, selon les exercices comptables allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année avec une durée globale estimée à trente (30) jours dont quinze (15) jour par exercices fiscal.

L’unité de Gestion du Projet Urbain Eau de Guinée (PUEG), invite les Cabinets « Consultants » éligibles à manifester leurs intérêts à fournir les services décrits ci-dessus.

Les Consultants intéressés doivent être un Cabinet d’Audit et d’Expertise Comptable indépendant, faisant profession habituelle de réviser les comptes, régulièrement inscrit au Tableau d’un Ordre des experts comptables reconnu au plan international par l’IFAC ou la FIDEF, ayant une expérience confirmée en audit financier des projets de développement et acceptable par l’IDA, ils doivent fournir toutes les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter la mission d’audit ( références concernant l’exécution et l’achèvement des contrats similaires, disponibilité du personnel compétent etc ; chaque référence doit être attestée par le maitre d’ouvrage) ou tous autres dossiers démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et des expériences pertinentes pour l’exécution des services sollicités.

Les membres de l’équipe de consultants devront être constituer par les experts ci-dessus avec les qualifications requises suivantes:

Un Directeur de mission : Expert-comptable diplômé (titulaire du diplôme d’expertise comptable) justifiant d’au moins 10 ans d’expérience d’audit financier et ayant une bonne connaissance des procédures de gestion fiduciaire et audits des projets financés par la Banque mondiale ; Un Chef de mission : ayant au moins un diplôme niveau BAC + 5 en audit, comptabilité et justifiant d’au moins cinq (5) ans d’expérience en audit financier des projets financés par les bailleurs internationaux de fonds ; Un Auditeur senior de niveau BAC +4 en audit, comptabilité disposant d’au moins quatre (4) années d'expérience en audit dont trois dans le domaine d’audit de projets/programmes financés par la Banque Mondiale ou d'autres partenaires au développement ; et Un Spécialiste en passation des marchés disposant d'au moins un Diplôme niveau BAC+5 et trois (3) années d'expérience dans ce domaine pour des projets/programmes financés par la Banque Mondiale ou d'autres partenaires au développement. Méthode de sélection

Un cabinet sera sélectionné selon la méthode « Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC) » telle que décrite dans les Directives de Consultants : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID, édition janvier 2011 révisé en octobre 2014 et du règlement de passation des marchés pour les emprunteurs de la Banque Mondiale du janvier 2016. Une liste restreinte de trois (3) bureaux d’études au minimum, sans dépasser six (6) au maximum, sera établie à l’issue de cet appel public à manifestation d’intérêt.

Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 des « Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID » édition janvier 2011 révisé en octobre 2014 (« Directives de Consultants ») et du règlement de passation des marchés pour les emprunteurs de la Banque Mondiale du janvier 2016, relatifs aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables.

Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes en vue de renforcer leurs compétences respectives sous la forme d’un groupement solidaire. Le dossier de manifestation d’intérêt doit être rédigé en langue française

Les Cabinets / Consultants intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires auprès de l’Unité de Gestion du Projet sise à Landréah Commune de Dixinn, Tel: (224) 620 06 17 37 / 621 12 62 38 Email : b.s.dokore@gmail.com, aboubasivory@gmail.com.

Date limite et lieu de remise des candidatures :

Les Manifestations d’Intérêt doivent être déposées en version papier sous pli fermé (un orinal et deux copies) auprés de l’assistante Administrative du Projet sise à Landréah Commune de Dixinn, ou en version électronique à l’adresse suivantes : b.s.dokore@gmail.com, aboubasivory@gmail.com, au plus tard le 21 Mai 2021 à 10 heures 30 mn.

Les offres seront ouvertes le même jour à l’adresse mentionnée ci-dessus à 11 heures 30 mn, en présence des représentants des Cabinets / Consultants qui souhaitent être présents à l’ouverture.

Conakry le le 28 Avril 2021

Le Coordonnateur

M. Souleymane Dokoré BAH