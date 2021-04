Urgent-Féguifoot : KPC prêt à revenir dans la course, mais à condition…

CONAKRY-Après le retrait de Mamadou Antonio Souaré dans la course à la présidence de la Féguifoot, Kerfalla Persn Camara "KPC", l'autre mastodonte du football guinéen a annoncé ce mercredi 28 avril 2021 qu'il serait prêt à revenir dans la course.

Le patron du Hafia FC pose toutefois des conditions : une réouverture des listes de candidature et avoir le soutien des membres statutaires.

"Tout ce qui concoure et qui va dans le sens d'aider le pays je suis prêt à m'engager. Si on ouvre les candidatures et que je vois que la majorité des membres statutaires me soutient et qu'ils acceptent mes conditions qui sont entre autres : l'unité des acteurs du football pour son développement, il n'y a pas de raison que je ne vienne pas. Ne serait-ce que pour la moitié d'un mandat pour pouvoir mettre la chose en place et laisser après d'autres la conduire", a annoncé ce mercredi 28 avril 2021, le PDG du Groupe Guicoprès en marge d'une visite des installations du stade de Nongo, du ministre Bantama Sow.

Réunis en urgence lundi 26 avril après le désistement de Antonio Souaré, les membres statutaires ont annoncé leur volonté de demander à la commission électorale de reporter l'assemblée élective et la réouverture de la liste de candidature. Ils n'excluent pas de boycotter le congrès si leur requête ne prospère pas.

Nous y reviendrons !

Une dépêche de Bah Boubacar LOUDAH

Pour Afrcaguinee.com