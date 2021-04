Retrait d'Antonio : Alpha Condé adresse un message fort à famille du football…

CONAKRY-Au lendemain du désistement de Mamdou Antonio Souaré dans la course à la présidence de la féguifoot, le président Alpha Condé a adressé un message fort à la grande famille du football. Dans une note lue à la télévision nationale ce mardi 27 avril 2021, le président de la République, a tout d'abord salué l'acte patriotique du président sortant de la féguifoot.

Le chef de l'Etat a émis le vœu que cet exemple de dépassement de soi, soit suivi par d'autres acteurs importants du football guinéen. Alpha Condé souligne que la préoccupation de tous, devrait être aujourd'hui, l'unité indispensable de la famille sportive en particulier celle du football guinéen afin qu'il retrouve ses lettres de noblesses. Il exhorte chacun et tous à s'engager dans la voie de l'unité et de l'union. Nous vous proposons ci-dessous l'intégralité du message du Chef de l'Etat.

"Je salue l'acte empreint de responsabilité et de patriotisme que vient de poser Mamadou Antonio Souaré, président sortant de la Féguifoot afin que le football guinéen qu'il aime tant continue à se développer dans notre pays, dans un climat apaisé et conviviale de notre jeunesse. Je le félicite pour les bons et loyaux services rendus durant son mandat dûment rempli.

Je le remercie aussi pour les efforts qu'il n'a de cesse de consentir pour l'honneur et la gloire du football national (…). Mon vœu est que son exemple de dépassement soit suivi par d'autres acteurs importants et inspire chacun dans la volonté que nous partageons de toujours privilégier les intérêts de notre pays. Plutôt que les ambitions personnelles et égocentriques aussi légitimes soient-elles.

Aujourd'hui, la préoccupation de tous, devrait être l'unité indispensable de la famille sportive en particulier celle du football guinéen afin qu'il retrouve ses lettres de noblesses au moment où de nombreux défis l'interpellent et d'importantes échéances se profilent à l'horizon.

J'exhorte chacun et tous à s'engager dans la voie de l'unité et de l'union et à donner le meilleur de nous-mêmes pour qu'ensemble nous écrivions de nouvelles pages de l'histoire de notre football, qui malgré, toutes les potentialités et talents qu'il regorge en son sein n'a pas encore sa place dans le concert des nations du football africain et mondial.

J'ai la conviction que c'est une équipe où chacun aura la place qui lui revient et jouera pleinement son rôle qui nous fera avancer et obtenir toutes les victoires escomptées. Il nous faut retrouver l'élan de confiance et de solidarité qui, dans le passé a fait de la Guinée une référence.

C'est mon appel pressent à tous, c'est l'espoir de notre jeunesse, c'est aussi l'attente de tout le pays. Je compte sur chacun et exprime le souhait que je sois entendu et compris de tous pour un nouveau départ de notre football cher à tous.”

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com