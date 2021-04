Manifestation annoncée contre Alpha Condé à Paris : "C'est anti guinéen…"

CONAKRY-Alors que plusieurs coalitions d'opposants projettent une manifestation le 18 mai à Paris contre le Président Alpha Condé, le parti au pouvoir a énergiquement réagi. Le RPG arc-en-ciel par la voix de son secrétaire général n'est pas passé par le dos de la cuillère pour dénoncer cette attitude des opposants.

"Je ne comprends pas les opposants qui sont en fait loin des réalités. Nous savons que l’action sur le terrain au jour le jour, les choses s’améliorent. Je ne dis pas que tout est parfait mais il y a un effort qui est fait et qui est en train d’être fait. Même si tu n’aimes une personne il ne faut pas nier tout de lui. Le Président Alpha Condé est en train de mettre des jalons extraordinaires que les précédents n’ont pas pu faire. Donc même si on ne l’aime pas, mais on doit l’encourager de continuer dans cette bonne action pour le devenir de la Guinée.

Mais dire que : je suis opposant, je nie tout ce qui est positif. Alors là, ce n’est vraiment pas de l’opposition mais une manière de se présenter en anti guinéen pure et simple. Moi je pense que les jalons qui sont actuellement posés vont permettre à la Guinée de faire un envole. Il peut y avoir des manques à gagner parce que l’œuvre humain n’est jamais parfait à 100%. Alors leur (les opposants, nldr) devoir, c’est de mettre le manque à gagner en évidence pour que le pouvoir soit exhorté à mieux faire mais ce n’est pas en niant tout", a confié M. Saloum Cissé.

L'opposition indique qu'elle manifeste pour exiger le départ au pouvoir du président Alpha Condé qu’ils qualifient de despote. Pure chimère, martèle ce haut responsable du RPG arc-en-ciel.

"Ils ne peuvent pas faire quitter le Pr Alpha Condé du pouvoir parce que déjà les élections sont entérinées par toutes les institutions de la république. Ils ont quel pouvoir pour le faire quitter ? Ça, c’est des chimères ça. Moi je pense s’ils veulent de la Guinée, ils n’ont qu’à faire des propositions concrètes pour que nous puissions tirer ce pays ensemble de l’ornière", exhorte M. Cissé.

