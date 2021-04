Grève des Huissiers : Les négociations ont encore échoué, la raison…

CONAKRY-Alors les Cours et Tribunaux sont paralysés depuis bientôt deux semaines à cause d'une grève déclenchée par les huissiers de justice, soutenus par les avocats et les notaires, les négociations ont une nouvelle fois échoué ce mercredi 28 avril 2021.

Conséquences : la grève continue. Les discussions engagées par le ministère de la justice en vue de trouver une solution à cette crise n'ont pas d'ailleurs pas pris assez de temps aujourd'hui. Pourquoi les négociations ont-elles échoué ?

Suivez ci-dessous, l'explication du président de la Chambre Nationale des Huissiers de Guinée, Me Sory Daouda Camara.

Dossier à suivre…

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com