Entrepreneuriat: L’Agence Guinéenne pour la Promotion de l’Emploi lance une formation pour 200 jeunes...

CONAKRY-Fidèle à sa mission, l’Agence Guinéenne pour la Promotion de l’Emploi (AGUIPE) est dans la dynamique de la matérialisation d'une promesse phare du Président Alpha Condé. La création de 100 mille nouveaux entrepreneurs.

Ce mercredi 28 avril 2021, elle a procédé au lancement de la formation de 200 jeunes entrepreneurs. L'événement qui s'est tenu dans les locaux de l'AGUIPE, a été présidé par le Directeur Général de l’Agence éponyme, M. Sékouba MARA, accompagné du DGA M. Mamadou Hassimiou Souaré. A cette cérémonie de lancement, il y avait également la Directrice de l’emploi jeune du ministère de la jeunesse, Aminata Kouyaté et la directrice du Fonds National de l’insertion des jeunes (FONIJ) Madame Mariama Ciré Baldé.

Cette formation, initiée par l’AGUIPE fait partie des activités validées par le ministère de l’enseignement technique et de formation professionnelle, de l’emploi et du travail. L’objectif est de permettre à ces jeunes d’avoir des outils nécessaires dans le domaine entrepreneurial en vue de faire de la vision du chef de l’Etat de créer 100 mille entrepreneurs, une réalité.

Pour un premier temps, c’est en tout 200 jeunes qui vont bénéficier de cette formation sur différentes thématiques portant sur l’entrepreneuriat. Ladite formation sera assurée par des experts recrutés par l’AGUIPE. En raison de la crise sanitaire liée au covid-19, c’est un groupe de 25 jeunes qui a démarré cette formation pour la journée de ce mercredi, 28 avril 2021.

« Cette formation fait partie des activités validées par le ministère de l'Enseignement technique. Elle a été proposée par l’AGUIPE dans le cadre de ses objectifs annuels. La réflexion est partie des objectifs que le président de la République a donnés au ministère de la jeunesse de piloter la création de 100 mille entreprises à travers la formation des entrepreneurs. Donc, on s’inscrit en droite ligne de cette vision pour accompagner les jeunes qui sont inscrits à l’Aguipe à apprendre c’est quoi l’entrepreneuriat » a expliqué le DG de l’Aguipe, Sékouba Mara.

Sur plus de 45 000 inscrits sur la base de données de l’AGUIPE, l'agence essayera de former ceux qui ont le flair entrepreneurial. Ainsi, les bénéficiaires seront outillés sur l’information et la sensibilisation à la culture entrepreneuriale.

«Nous allons sur une cohorte de deux cent personnes pour un départ, après il va y avoir le suivi pour évaluer le niveau d’apprentissage. Nous les mettrons également en contact avec le fonds national de l’insertion jeune pour approfondir la formation. La vision est claire : on s’inscrit dans l’esprit de création des 100 mille jeunes entrepreneurs en Guinée » précisé M. Sékouba Mara.

Pour atteindre l’objectif de création des 100 000 entreprises, l’Aguipe travaille avec le ministère de la jeunesse à travers notamment le fonds national pour l’insertion des jeunes (FONIJ. Prenant la parole, la Directrice de l’emploi jeune du ministère de la jeunesse a précisé :

« Ce n’est pas à notre niveau qu’on crée l’emploi, mais l’objectif est de promouvoir et faciliter tout ce qui va permettre à ces jeunes de pouvoir être employé, soit en tant que salarié, fonctionnaire ou indépendant. Le président de la République a pour ambition de créer 100 mille entreprises de jeunes sur les 6 ans. Cela ne peut pas se faire seulement au niveau du ministère de la jeunesse et de l’emploi jeune. Il faut le concours de tous les secteurs, tous ceux qui peuvent participer à cela. Aujourd’hui, ce n’est pas seulement l’emploi salarié qui peut absorber les diplômés. Il est important d’élargir les champs. Au-delà des entreprises qui semblent être exigeantes, si vous arrivez à être des indépendants, vous pouvez avoir des activités génératrices de revenus, vivre dignement avec votre famille et même faire profiter votre entourage » a déclaré madame Aminata Kouyaté, invitant les jeunes bénéficiaires à redoubler d’efforts.

De son côté, la directrice générale du fonds national pour l’insertion des jeunes a exprimé son engament à accompagner ces jeunes entrepreneurs dans le but d’atteindre les objectifs fixés par le président de la République.

«Au niveau du fonds national pour l’insertion des jeunes, nous faisons aussi l’identification, l’accompagnement, le suivi et l'évaluation. Dans le cadre du programme (Gouverner autrement), nous faisons une synergie d’actions, entre toutes les directions qui parlent de l’emploi dans sa globalité et particulièrement l’emploi jeune. C’est dans ce cadre que l’Aguipe et le FONIJ travaillent ensemble. L’emploi ce n’est pas que la formation, c’est un processus. Après cette formation avec l’Aguipe, le Fonij prendra le relais. Des formations complémentaires pourraient être données à ces jeunes, tout comme derrière, nous sommes en train de trouver des voies et moyens pour vous accompagner à travers vos structures, pour faire de vos rêves une réalité.

Nous serons là également pour vous aider à pérenniser vos structures. Parce qu’il ne s’agit pas de créer seulement un projet mais il faut pouvoir le pérenniser. Nous sommes là pour vous, nos portes vous sont grandement ouvertes et nous vous reviendrons au plus vite. Beaucoup pensent qu’il faut aller à la fonction publique pour résoudre le problème l’emploi, alors que l’entrepreneuriat est aussi un élément important qui aide à lutter contre la problématique de l’emploi » a lancé Mariama Ciré Baldé, DG de FONIJ.

Au terme de cette formation, ces jeunes seront outillés dans l’identification du projet, l’étude du marché, les techniques de vente, de fonds afin qu’ils puissent sortir comme entrepreneurs et réaliser leurs projets.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 664-72-76-28