Kassory : "Je considère qu'après cinq années dans une fonction, il faut savoir partir…"

CONAKRY-Nommé Premier ministre en 2018, Kassory Fofana a été reconduit dans ses fonctions par le Président Alpha Condé, au lendemain de sa réélection à l'élection présidentielle d'octobre 2020, pour un troisième mandat.

L'actuel chef du Gouvernement a un "pacte" avec le Président. Après deux ans, il ira "planter ses choux ailleurs". Est-ce pour mieux préparer la Présidentielle (de 2026) ? La réponse du Premier ministre, dans une interview accordée, à Jeune Afrique est sans équivoque.

"D'un point de vue personnel, je considère qu'après cinq années dans une fonction, quelle qu'elle soit, il faut savoir partir. Nous sommes convenus, avec le Président d'en discuter d'ici à deux ans. Je n'ai pas encore quitté la Primature !

Je me projette, mais je ne rêve pas. D'autant que j'ai donné ma parole au Président que je ne me présenterais pas contre lui. C'est à lui de décider ce qu'il voudra faire en 2026, mais même si, je ne suis plus avec lui, à ce moment-là, je ne serai jamais son adversaire", a tranché l'actuel chef du Gouvernement guinéen.

A suivre…

