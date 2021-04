Guinée-Justice: La crise s'enlise, les notaires aussi entrent dans le débrayage...

CONAKRY-La crise qui paralyse la machine judiciaire s'enlise en Guinée. Plus d'une semaine après le début du débrayage des huissiers et avocats, aucune solution n'a été trouvée alors que pendant ce temps, les cours et tribunaux sont à l'arrêt. Nouveau signe de la situation délétère, l'ordre des notaires est entré dans la danse depuis ce lundi, en signe de solidarité aux Huissiers de Justice et au Barreau.

La Chambre des Notaires de Guinée a rejoint le débrayage des Huissiers de Justice de Guinée. Contacté par Africaguinee.com, le Président de la Chambre des Notaires de Guinée a précisé :

« Oui nous avons rejoint le débrayage des huissiers de justice mais c’est pour deux jours, hier lundi et aujourd’hui mardi 27 avril 2021. Mais en attendant nous suivons l’évolution avec le département de la justice », a expliqué Me Moussa Sy Savané

Faut-il signaler que le Ministre de la justice a convoqué une réunion générale ce mercredi 28 avril 2021 au département de la justice. Selon nos informations, cette réunion d’urgence regroupera entre autres les Huissiers de Justice de Guinée, l’Ordre des avocats, la Chambre des Notaires de Guinée, le Gouverneur de la ville de Conakry, les 5 Maires des communes de Conakry, le Haut commandant de la gendarmerie, directeur de la justice militaire… afin de trouver une solution définitive à cette crise qui ne fait que perdurer.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

