Féguifoot: Les membres statutaires exigent le report du congrès et la réouverture des candidatures

CONAKRY- On se dirige vers un nouveau coup de théâtre dans ce qui convient désormais d'appeler "feuilleton à rebondissement" du fameux congrès électif de la Féguifoot, prévu le 14 mai prochain. Alors que la commission électorale exclue tout retour en arrière, les membres statutaires exigent le report du scrutin et la réouverture des listes de candidatures. Ce qui remettrait en cause tous les actes posés jusque-là.

C'est une autre conséquence du retrait de la candidature d’Antonio Souaré pour le poste de président de la Fédération Guinéenne de Football(FGF). Quelques heures après cette notification ‘’tonitruante’’ du mécène, les 65 membres statutaires de la Fédération Guinéenne de Football ont pour leur part annoncé des mesures fortes. Réunis en urgence, les membres statutaires directement concernés par cette actualité qui continue de défrayer la chronique, ont dans l’ensemble décidé de tirer les leçons et les conséquences du départ ‘’inopiné’’ de l’ancien président du Horoya Athlétique club de Conakry.

Ils ont décidé d'écrire à la commission électorale pour demander la réouverture de la liste de candidature et aussi un report de la date prévue initialement le 14 mai 2021 pour l’Assemblée élective. C'est du moins ce que nous a confié Mamoudou Drame, vice-président du Fello Star de Labé et coordinateur des actions des membres statutaires de la Féguifoot.

‘’ Nous demandons le report tout d’abord de cette Assemblée générale à une date ultérieure, au moins de 5 jours pour que les choses rentrent dans l’ordre tout en respectant les statuts et règlements de la Fédération Guinéenne de Football’’, a indiqué le coordinateur des actions des membres statutaires de la Féguifoot.

Si leur demande ne prospère pas auprès de la commission électorale, les membres statutaires n'excluent pas boycotter le congrès électif. Car pour eux, il est inconcevable pour une élection aussi importante que la présidence la Féguifoot, qu’il n’y ait qu’une seule candidature.

‘’Si nous n’obtenons pas gain de cause, nous avons d’autres voies de recours comme celui du boycott de l’assemblée générale élective. Nous voulons que cette compétition soit ouverte et inclusive, nous ne voulons pas d’un seul candidat pour une élection aussi importante que la présidence de la Féguifoot. Nous voulons avoir plusieurs candidats à ce poste. Ceux qui ont désisté auparavant ont le droit de se présenter.

Nous ne sommes contre aucune candidature. Ce que nous ne pouvons pas accepter ce qu’il y ait une seule candidature pour un poste aussi important que la présidence de la Fédération Guinéenne de Football. Il faut que la compétition soit ouverte à tous ceux qui pourraient apporter un sang neuf pour notre football’’ nous a confié Mamoudou Dramé, vice-président du Fello Star de Labé et coordinateur des actions des membres statutaires de la Féguifoot.

Si cette exigence arrivait à être acceptée par la commission électorale le scrutin sera plus que jamais ouvert. Kerfalla Camara KPC qui avait désisté à la surprise générale pourrait faire un retour en force. De l'avis de maints observateurs, c'est cet éventuel scenario qui se dessine.

A suivre…

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13