Nzérékoré-Mohamed Gharé sort de ses gonds : " A partir de l’instant …"

NZEREKORE-Après un week-end agité dans la ville de Nzérékoré, le gouverneur de région Mohamed Gharé est sorti de son silence ce lundi 26 avril 2021. Irrité par les incidents qui se sont soldés par la mort d'une personne et des blessés, la première autorité de la région de Nzérékoré a annoncé des mesures.

Les heurts qui se sont produits dans la nuit du samedi, ont été provoqués par un jeune motard qui roulait sur une moto sans échappement. Le bruit de son engin a perturbé la prière de 20h. Face à cette malheureuse situation qui a failli replonger cette ville, -coutumière de violences à relents ethniques-, dans le chao, les autorités ont pris des décisions.

« Pendant que les fidèles musulmans, faisaient leur prière, un jeune a utilisé, une moto sans échappement. Il est passé à plusieurs reprises devant les gens qui étaient là en train de faire la prière. Mais ces gens n’ont pas réagi. C’est un peu plus loin de la mosquée, que d’autres jeunes indignés face à ce comportement pour eux inacceptable, ont intercepté le motard. Vous savez quand il y a un problème ici, les gens viennent de partout, ils ne cherchent pas à comprendre, ils se mêlent, sans savoir de quoi il s’agit. Les services de sécurités sont intervenus, ils ont dispersé les gens.

J’ai personnellement demandé aux forces de l’ordre de boucler toute la zone et faire la patrouille jusqu’au matin. Mais dans leur patrouille, ils ont découvert un individu qui était couché dans un caniveau. Ils l’ont pris, ils l’ont amené à l’hôpital. Le constat a été fait par les médecins. Ce jeune n’habite même pas dans le quartier. Il venait rendre visite à sa maman qui habite dans le quartier. Il s’est retrouvé au mauvais moment et au mauvais endroit », a relaté Mohamed Gharé, gouverneur de la région de Nzérékoré.

Face à cette situation, Mohamed Gharé a interdit désormais la circulation de toute moto n’ayant pas d’échappement dans la commune urbaine. Selon lui l’incident qui s’est produit n’est ni religieux, ni ethnique.

‘’Ce qui s’est passé, ce n’est pas un problème religieux. Ce n’est pas un problème entre chrétiens et musulmans, ce n’est pas communautaire. Il s’agit d’un individu qui s’est mal comporté et qui a été à l’origine de ce qui est arrivé. Et j’ai pris des dispositions. A partir de l’instant, dans la ville de Nzérékoré, plus jamais une moto ne doit circuler sans échappement. J’ai invité tous les services de sécurité, d’arraisonner toute moto qui circulera dans la ville de Nzérékoré sans échappement. La moto va être confisqué, l’auteur va être arrêté’’, a annoncé le gouverneur de Nzérékoré.

Mohamed Gharé a confié que des enquêtes sont en cours pour trouver les coupables pour qu’ils soient punis.

A suivre…

SAKOUVOGUI Paul Foromo

Correspondant régional d’Africaguinee.com

A Nzérékoré.

Tél : (00224) 628 80 17 43