Louis de Fines : "Comment on a enlevé mes deux enfants..."

CONAKRY-Deux enfants du journaliste Thierno Bailo Diallo alias Louis De Fines, ont été enlevés par un inconnu dans la journée du dimanche 25 avril, aux environs de 13 heures. L’acte s’est passé à Dar Es Salam, dans la commune de Ratoma.

Contacté ce lundi par un journaliste d’Africaguinee, notre confrère a confirmé l’information tout en précisant que ses deux enfants âgés de 5 et 6 ans ont été retrouvés sains et saufs dans la soirée du dimanche, à Gbéssia Cité de l’air, le même jour.

« C’est hier aux environs de 13 heures, madame et moi n’étions pas à la maison. On était sorti pour des affaires sociales. Durant notre absence, un inconnu s’est présenté devant notre cour en tant qu’agent de la société d’électricité de Guinée EDG venu remettre une facture. Il n’y avait que ma maman et les enfants dans la Cour. Il a réussi à tromper les petits qui ont accepté de lui ouvrir la porte. Lorsqu’il est rentré, il a agressé la maman et a retiré son téléphone et il est parti avec les enfants » a relaté Thierno Bailo Diallo.

Selon lui, c’est après plusieurs heures de recherche que des citoyens les ont informés de la présence d’enfants retrouvés, à Gbéssia Cité de l’air. « C’est après plusieurs heures de recherche qu’on nous a informés de la présence d’enfants retrouvés à Gbéssia Cité de l’air » a-t-il ajouté.

Pour l’heure, notre confrère dit qu'il ignore les motifs de cet enlèvement de ses deux progénitures dont l’auteur n’a pas été ni identifié, ni arrêté. « Ma maman, ma femme et moi avons tous été traumatisés. Mais ça va. Je craignais beaucoup pour les enfants mais après vérification ils se portent tous bien. Je ne sais pas le motif de cet acte» a précisé Louis de Fines Diallo.

Le journaliste affirme qu’il ne peut faire un lien entre cet acte et son travail de journaliste. Toujours est-il que les enlèvements d'enfants est un phénomène de plus en plus récurrent à Conakry.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 664-72-76-28