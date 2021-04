Féguifoot : Vers un retrait de la candidature d'Antonio Souaré…

CONAKRY-Jamais une course à la présidence de la fédération guinéenne de football n'a connu tant de rebondissements et de suspense. Alors que toutes les chances étaient réunies de son côté pour renouveler son bail à la tête de la plus haute instance dirigeante du football guinéen, le richissime homme d'affaires Mamadou Antonio Souaré, ne sera finalement pas candidat. C'est du moins ce qui se dessine.

Avec les derniers développements de ce dossier électoral, tout porte à croire que le candidat sortant sera obligé de rendre les armes, en se retirant de la course. En effet, sa candidature, bien que validée par la commission électorale, est jugée non conforme avec les Lois électorales guinéennes par la FIFA.

Il faut dire que les choses se sont très vite accélérées ces derniers jours dans ce feuilleton à rebondissements. Des tractations sur fond de suspense à la hauteur des enjeux : l'avenir du football guinéen. Et elles ont pris une nouvelle dimension avec notamment l'implication du Chef de l'Etat en personne, qui voulait tout d'abord comprendre cet imbroglio, avant de mettre chaque acteur devant ses responsabilités. L'objectif étant d'éviter à la Guinée, -qui brûle d'ambitions d'organiser la CAN 2025-, toute mauvaise surprise.

Ce dimanche 25 avril, lors de l'ultime réunion organisée au palais Sékhoutoureyah, autour du chef de l'Etat, la Secrétaire Générale de la FIFA, Fatma Samoura aurait fait comprendre, aux uns et autres qu'une réélection du patron du Horoya, exposerait la Guinée à d'éventuelles sanctions. Ce, pour des raisons évidentes : la candidature de M. Souaré pose problème vis-à-vis des Lois domestiques.

Une seule chose reste à faire pour l'actuel président de la Féguifoot, tirer toutes les conséquences que cela implique. C’est-à-dire : se retirer de la course. A propos d'ailleurs, apprend-on, un annonce est attendue lundi 26 avril 2021.

Un dénouement bien "triste" que personne n'aura presque imaginé jusque-là pour ce mastodonte qui "ne vit que pour le football" et qui aura tout donné pour sa réélection, mais que le destin aura barré la route. Ce qui est certain, une nouvelle page va s'ouvrir les prochains jours dans la course à la présidence de la Féguifoot. Reste à savoir comment alors que le congrès est prévu le 14 mai prochain. Sera-t-il reporté ? Telle est la question qui taraude désormais les esprits.

